Sophia Dunkley frappe le premier ODI cinquante alors que l’Angleterre évite la peur de remporter le deuxième ODI contre l’Inde | Nouvelles de cricket

Sophia Dunkley a frappé un premier ODI cinquante pour remporter une victoire de cinq guichets contre l’Inde lors du deuxième match international d’une journée à Taunton.

Poursuivant 222 pour gagner, l’Angleterre était en difficulté à 92-4 lorsque Dunkley est arrivée dans le pli pour ses premières manches ODI, lors de son deuxième match seulement.

Cette situation s’est aggravée lorsque Amy Jones est tombée pour 28 alors que l’équipe locale a glissé à 133-5, mais Dunkley (73e) a trouvé un partenaire consentant en Katherine Brunt (33e) et la paire a mis un 92 ininterrompu ensemble pour voir l’Angleterre à la victoire avec 15 balles à revendre.

Dunkley, à seulement 22 ans, a également marqué un demi-siècle d’invincibilité (74 non) lors de ses débuts au Test au début du mois.

Plus tôt, après que l’Angleterre ait remporté le tirage au sort et choisi de se présenter en premier, Kate Cross (5-34) a réclamé un cinq pour alors que l’Inde a été éliminée pour 221. Sophie Ecclestone a également impressionné, la fileuse du bras gauche prenant 3-33 de son 10 overs.

Shafali Verma (44) et Smriti Mandhana (22 ans) avaient donné un bon départ à l’Inde avec un partenariat de cinquante ouvertures avant que Cross ne lance le dernier, coupant ses moignons, au 12e.

Cross a ajouté Jemimah Rodrigues (8) à moindre coût, tandis qu’Ecclestone a ensuite vu le dos du jeune talentueux Verma, perplexe, grâce à quelques réactions rapides de Jones derrière les souches.

Mithali Raj (59 sur 92 balles) a reconstruit les manches indiennes, mais prudemment, avec Harmanpreet Kaur (19), mais il devait y avoir un autre effondrement lorsque Kaur a réussi un retour à Cross.

Six guichets sont tombés pour 47 courses et l’Inde était soudainement 192-9 à la 47e lorsque Raj était épuisé, mais la paire de guichets finale Jhulan Goswami (19no) et Poonam Yadav (10) se sont un peu amusés dans les derniers overs à au moins élever l’Inde au-dessus de 200.

En réponse, l’Angleterre a perdu la batteuse vedette Tammy Beaumont (10) et la skipper Heather Knight (10) à bon marché. Lauren Winfield-Hill (42 sur 57) a brièvement tiré, mais ensuite, lorsqu’elle et Nat Sciver (19) sont parties en succession rapide, il semblait que les hôtes étaient contre.

Mais entra Dunkley, qui produisit un coup calme et assuré qui démentait son jeune âge et son expérience. Elle et Ecclestone ont rapidement construit une position prometteuse et ont finalement conduit l’Angleterre vers une victoire plutôt confortable.

