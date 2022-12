Sophia Dunkley et Charlie Dean jouent alors que l’Angleterre prend les devants 2-0 dans la série T20 contre les Antilles | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a pris une avance de 2-0 dans sa série de cinq matchs T20 contre les Antilles grâce à une victoire de 16 points à la Barbade.

Après avoir remporté le tirage au sort et choisi de frapper en premier, les visiteurs ont chuté à 76-3 au début du 13e.

Mais un partenariat de 40 points entre Sophia Dunkley (43) et Maia Bouchier (24) a réglé les manches, avant que Sarah Glenn ne frappe 10 points sur les trois dernières balles alors que l’Angleterre mettait les hôtes à 142 pour gagner.

Hayley Matthews a été le choix des quilleurs des Antilles, prenant 3-15 en quatre overs.

En réponse, Dean a pris 3-22 alors que l’Angleterre a pris des guichets réguliers pour limiter les Antilles à 125-8 en 20 overs.

Katherine Brunt (1-18), Lauren Bell (2-21), Freya Davies (1-16) et Glenn (1-22) figuraient également parmi les guichets de l’Angleterre.

Image:

L’Angleterre a limité les Antilles à 125-8. Pic Média CWI





Les Antilles avaient une fiche de 82-7 à un moment donné, et un partenariat de 37 points entre Shabika Gajnabi et Afy Fletcher n’était pas suffisant car les Antilles ont chuté à leur cinquième défaite contre l’Angleterre en autant de matches.

L’Angleterre avait apporté trois changements à l’équipe, avec Nat Sciver, Amy Jones et Sophie Ecclestone abandonnant l’équipe et Alice Davidson-Richards, Dean et Freya Kemp entrant.

Dunkley a marqué pour l’Angleterre, alors qu’elle a marqué un run-a-ball 43, tandis que Bouchier a frappé un agréable 24 sur 15 balles.

Dean, qui a remporté ses premiers guichets au cricket T20 à la Barbade, a déclaré: “Je suis vraiment en effervescence avec ma performance, contribuer comme ça est incroyable.

“Cela ne ressemblait pas vraiment à un premier T20 pour moi, à l’arrière de The Hundred et étant dans l’équipe des 50 ans et plus, je me sentais vraiment à l’aise là-bas.

“C’est formidable de pouvoir jouer sur des terrains comme l’Ovale de Kensington. Ce n’est certainement pas quelque chose que j’aurais jamais pensé faire, donc c’est vraiment spécial. J’espère que nous pourrons revenir là-bas samedi et obtenir un résultat similaire.”

L’Angleterre a remporté le T20 d’ouverture par huit guichets au stade Sir Vivian Richards d’Antigua.

Ils ont également obtenu un balayage net de la série de trois matchs d’une journée plus tôt ce mois-ci.

Le troisième T20I aura lieu samedi à Kensington Oval à la Barbade.