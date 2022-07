Sophia Dunkley et Charlie Dean brillent alors que l’Angleterre bat l’Afrique du Sud dans le deuxième match international d’une journée | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez tous les meilleurs clichés de l'incroyable frappe de Sophia Dunkley alors qu'elle atteint son premier siècle international ODI

Le premier siècle international d’une journée de Sophia Dunkley a jeté les bases pour que l’Angleterre remporte une victoire de 114 points sur l’Afrique du Sud lors du deuxième ODI féminin à Bristol.

La tonne de Dunkley a aidé l’Angleterre à atteindre 337-5 à la fin de ses 50 overs après avoir choisi de frapper en premier, Tammy Beaumont et Emma Lamb ayant donné aux hôtes un superbe départ avec une position d’ouverture de 127.

Elle a été bien soutenue par Nat Sciver alors qu’ils mettaient 142 pour le troisième guichet, les quatre meilleurs ordres de l’Angleterre dépassant le demi-siècle.

Un bon début de réponse de l’Afrique du Sud de Laura Wolvaardt et Andrie Steyn leur a donné l’espoir de poursuivre cela, mais ils ont finalement été renvoyés pour 223 alors que l’équipe locale a pris une avance inattaquable de 2-0 lors de l’étape de trois matchs ODI de la tournée.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Charlie Dean a prouvé le principal destroyer des touristes, terminant avec des chiffres de 4-53, tandis que le spinner était bien soutenu par trois guichets du débutant Issy Wong alors que l’Angleterre augmentait son avance de points dans la série multi-format à 6-2 – même avec Marizanne Kapp offrant une résistance rigide avec 73 balles sur 58.

Les ouvreurs Beaumont et Lamb ont tiré le meilleur parti de la décision de la skipper Heather Knight de choisir de frapper en premier après avoir remporté le tirage au sort, évoquant le partenariat d’un demi-siècle dans les neuf premiers overs du match.

Le duo continuerait à faire le premier siècle d’ouverture de l’Angleterre dans un ODI féminin depuis que Beaumont et Danni Wyatt ont fait de même contre le Pakistan en 2019 et cela a été suivi par Lamb amenant ses 50 balles sur 54 en dirigeant Nonkululeko Mlaba à travers le point arrière pour quatre en le 19 plus.

Mais il n’y aurait pas de siècles consécutifs pour le droitier car trois overs plus tard – et juste une balle après que son compatriote ouvreur Beaumont lui ait apporté 50 – elle a balayé un lancer complet du nouveau quilleur Chloe Tryon à Mlaba pour partir pour un vif 67 de 65 balles.

Beaumont a ensuite été abandonné par Mlaba au large de Kapp le 53, mais cette erreur ne s’est pas avérée trop coûteuse, et la joueuse de 31 ans n’a pu en ajouter que cinq de plus à son total avant de devenir la deuxième victime de Tryon (2-34) après avoir frappé le spinner à Ismail à mi-course.

Néanmoins, Dunkley et Sciver se sont mis à mettre patiemment leur propre position à trois chiffres avant de commencer à se détacher alors que les manches entraient dans les 10 derniers overs.

Sciver a fait un rapide 63 sur seulement 47 balles, y compris le matraquage d’Ayabonga Khaka sur le sol pour les six premières des manches une seule balle après avoir atteint le cap des 50, bien que la polyvalente soit tombée au 45e lorsqu’elle a été renversée en essayant de balayer Ismail.

Dunkley était sous une forme impérieuse à l’autre bout, cependant, élevant son siècle avec seulement 87 balles et a finalement terminé avec 107 sur 93 balles avant d’être rattrapée par Wolvaardt à la limite de la jambe carrée du bowling de Nadine de Klerk avec la livraison finale du manches.

Charlie Dean frappe à nouveau, cette fois piégeant Andrie Steyn lbw pour 28 Charlie Dean frappe à nouveau, cette fois piégeant Andrie Steyn lbw pour 28

De Klerk (2-65) a remporté le guichet de Knight (9), tandis que Wyatt était toujours là à la fin sur huit pas alors que l’Angleterre fixait aux touristes un objectif imposant de 338. Cependant, les ouvreurs sud-africains Steyn et Wolvaart ont fait un vol commencer à la réponse avec un stand d’ouverture 87 qui leur est propre.

Dean a fait la percée au 15e, cependant, lorsque Wolvaart a ébréché le spinner à Wong à mi-parcours, partant pour 55 balles sur 48, et elle a été suivie deux overs plus tard par son partenaire d’ouverture Steyn (28) qui était piégé lbw.

Lara Goodall (16 ans) est devenue le premier guichet ODI de Wong lorsqu’elle a giflé la couture directement à la nouvelle venue Lauren Bell à mi-chemin et elle était également en position d’attraper Sune Luus (4) d’un coup de balayage du bowling de Dean peu de temps après.

Un avantage supérieur à la gardienne de guichet Amy Jones à partir d’une livraison plus courte a vu Wong rendre compte de Tryon (8) et le meneur de rythme moyen du bras droit a eu son troisième guichet lorsque Sciver a proposé une superbe prise pour renvoyer De Klerk pour un canard.

Issy Wong obtient son premier guichet alors qu'elle renvoie Lara Goodall pour 16 Issy Wong obtient son premier guichet alors qu'elle renvoie Lara Goodall pour 16

Dean a eu son quatrième guichet lorsque Chetty a essayé de la prendre et a frappé le quilleur hors pause directement à Wong à mi-parcours et Bell a renvoyé Ismail pour un premier guichet au 36e sur la gauche de l’Afrique du Sud huit avec 152 encore nécessaires.

Kapp offrait une résistance à une seule femme, mais elle a finalement été délogée par Ecclestone, attrapée et lancée, suivie du lent bras gauche concluant la victoire lorsque Mlaba a offert à Dean une simple prise.

Ce qu’ils ont dit

Heather Knight, capitaine de l’Angleterre

La capitaine de l'équipe féminine d'Angleterre, Heather Knight, a déclaré que son équipe avait joué son meilleur cricket pour porter le score à 2-0 contre l'Afrique du Sud La capitaine de l'équipe féminine d'Angleterre, Heather Knight, a déclaré que son équipe avait joué son meilleur cricket pour porter le score à 2-0 contre l'Afrique du Sud

“C’était une brillante performance à sauvegarder l’autre jour. En entrant dans le match, nous avons parlé de ne pas être complaisants et d’apporter notre meilleur cricket, et je pense qu’aujourd’hui était probablement encore mieux.”

Le capitaine sud-africain Sune Luus

La capitaine de l'Afrique du Sud, Sune Luus, a déclaré que des leçons avaient été apprises après sa deuxième défaite dans sa série contre l'Angleterre La capitaine de l'Afrique du Sud, Sune Luus, a déclaré que des leçons avaient été apprises après sa deuxième défaite dans sa série contre l'Angleterre

“Avec une grande chasse, vous avez toujours besoin de guichets en main. En y regardant maintenant, nous avions encore 10 overs à faire avec 100 points, ce qui, je pense, était très accessible. Mais les leçons apprises aujourd’hui ; je pense que c’était un bon match de cricket, donc au suivant.”

Et après?

L'Angleterre et l'Afrique du Sud se dirigent maintenant vers Leicester pour le dernier des trois internationaux d'une journée lundi, en direct sur Sports du ciel