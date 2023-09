Sophia Bush utilise cette crème hydratante qui change la vie et elle est en vente – Hollywood Life

Crédit d’image : Ron Adar/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Les produits de soins de la peau de bonne qualité peuvent être chers, alors lorsque nous constatons une vente, il est important de sauter dessus avant qu’il ne soit trop tard. Sophie Bush a partagé sa routine complète de soins de la peau et a fait l’éloge du Augustinus Bader La Crème Riche, et heureusement pour nous, il est en promotion à 27 % de réduction sur Amazon ! Cette crème hydratante est luxueuse et veille à ce que votre peau puisse atteindre son plein potentiel. La formule contient des plantes très puissantes, riches en acides gras et en antioxydants – elles versent tout ce dont vous avez besoin dans cette crème hydratante.

Achetez la crème riche Augustinus Bader pour 131 $ sur Amazon aujourd’hui !

« La crème hydratante qui a complètement changé ma peau est la Augustinus Bader La Crème Riche« , a déclaré Sophia Séduire avant de l’appliquer sur tout son visage et son cou. « C’est tellement bon », dit-elle en attendant que cela pénètre dans sa peau. Sophia aime tellement la crème hydratante qu’elle a commencé à l’utiliser toute la journée. « Normalement, je l’utilise la nuit, mais il fait vraiment sec à Los Angeles cette semaine, donc je veux juste en mettre une petite couche sur ma peau. »

Quant aux ingrédients clés de la crème hydratante, l’huile d’onagre est infusée, ce qui réduit efficacement la perte d’humidité tout en renforçant et en améliorant l’éclat de votre peau. Il existe également de l’acide hyaluronique pour retenir l’humidité et créer une peau rebondie et fraîche après l’application. La vitamine E agit comme un revitalisant cutané et soutient et protège la barrière naturelle de votre peau, car l’huile d’argan est un antioxydant nourrissant riche en acides gras essentiels à votre processus de soin de la peau. Enfin, l’huile d’avocat, riche en vitamine E et en acides gras essentiels, peut rapidement produire une peau douce.