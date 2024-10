EXCLUSIF: Une colline d’arbre et Police de Chicago l’ancienne élève Sophia Bush a été sélectionnée pour un rôle récurrent majeur sur ABC Grey’s Anatomy. Il s’agit du nouveau casting le plus médiatisé à ce jour pour la 21e saison du vénérable drame médical.

Apparu pour la première fois dans l’épisode 2106, diffusé le 7 novembre, Bush incarnera le Dr Cass Beckman, un chirurgien traumatologue aimable, amusant et un peu désordonné au Seattle Presbyterian dont le mari David Beckman est chirurgien cardiothoracique à Grey Sloan. (On ne sait pas si David, qui serait un personnage mineur, a été choisi.)

Bush a une expérience du drame médical – elle a joué le rôle titre, un chirurgien cardiaque, dans la série CBS 2022 Bon Samqu’elle a également produite par la direction.

Retour récurrent Grey’s Anatomy les membres de la distribution comprennent Scott Speedman, Natalie Morales et la réalisatrice/productrice exécutive de la série Debbie Allen.

Bush et ses collègues Une colline d’arbre La star originale Hilarie Burton Morgan devrait être productrice exécutive et reprendre respectivement ses rôles de Brooke Davis et Peyton Sawyer dans un film. AUTRE série suite, en cours de développement chez Netflix. Le duo, avec Bethany Joy Lenz, anime également le Une colline d’arbre revoir le podcast Reines du drame.

De plus, Bush héberge son podcast, Travaux en cours. Elle a récemment joué dans le premier film de Bryan Greenberg, Jonction. Bush est remplacé par CAA et Entertainment 360.