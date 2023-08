Sophia Bush, Miley Cyrus, Britney Spears parmi les mariages les plus courts d’Hollywood de 55 heures à 13 mois

De 55 heures à 13 mois, Hollywood a connu son lot de mariages de courte durée.

Sophia Bush a récemment demandé le divorce de son deuxième mari, Grant Hughes, quelques semaines après avoir célébré leur premier anniversaire de mariage. Avant de dire « oui » en 2022, l’actrice a épousé sa co-vedette de « One Tree Hill », Chad Michael Murray, en 2005 avant d’arrêter cinq mois plus tard.

Britney Spears a épousé son premier mari, Jason Alexander, en 2004, mais le mariage a été annulé après 55 heures.

Miley Cyrus et Liam Hemsworth se sont rencontrés pour la première fois à l’adolescence sur le tournage de « The Last Song » en 2009 avant de se rendre dans l’allée en décembre 2018. Le couple l’a appelé en août suivant.

Voici un aperçu des stars hollywoodiennes dont les mariages n’ont pas résisté à l’épreuve du temps – et ce que certaines d’entre elles en ont dit.

Sophia Bush et Grant Hughes

Après 13 mois de mariage, Bush et Hughes ont décidé de mettre fin à leur union.

Dans une déclaration au magazine People, une source proche du couple a déclaré qu’ils « restaient de bons amis » près d’un an après avoir échangé leurs vœux de mariage.

« Sophia et Grant étaient amis depuis 10 ans et se sont liés pendant COVID grâce à leur amour du service communautaire », a déclaré la source au point de vente. « Ils continuent de gérer leur association à but non lucratif ensemble et restent de bons amis. »

La star de « Chicago PD » a également changé de nom sur Instagram et supprimé son message d’anniversaire de mariage d’un an.

Selon le magazine People, Bush a partagé une photo en noir et blanc du couple le jour de leur mariage avec la légende : « Aujourd’hui, ça fait 365 jours que je t’appelle ‘mari' ».

La légende supprimée depuis continuait : « La meilleure décision de ma vie. C’est toujours comme ça. Extatique. Courir vers le futur, sourire et rire ensemble. Je t’aime, mon préféré. Joyeux anniversaire. »

Tchad Michael Murray

Bush était également marié à Chad Michael Murray.

En 2005, elle a épousé sa co-vedette de « One Tree Hill » mais a demandé le divorce cinq mois plus tard. En 2021, Bush était invitée sur le podcast « Inside You » de Michael Rosenbaum où elle a refusé d’entrer dans les détails de son bref mariage avec Murray.

« Cela ne vaut pas mon temps », a-t-elle déclaré. « Oh, je ne vais pas parler de lui. Je n’y suis pas autorisé parce que j’ai essayé de me moquer d’être un enfant stupide, et chaque fois que j’ai fait ça, ça se transforme en je parle s — à propos de quelqu’un que je ne connais même plus, qui est clairement un adulte. »

Bush a poursuivi : « Je pense que vous devez rire de qui vous étiez, mais quand les gens me posent des questions sur l’histoire qui implique quelqu’un d’autre… ça ne vaut pas mon temps. Ce n’est pas un endroit où je nourris de la rancune ou quoi que ce soit. «

Le divorce de l’ancien couple a été finalisé en 2006. Murray a ensuite épousé Sarah Roemer en 2015 et ils partagent deux enfants.

Britney Spears et Jason Alexander

Le premier mariage de Spears était avec son amie d’enfance Jason Alexandre. Ils se sont mariés dans une chapelle de Las Vegas en 2004.

Après seulement 55 heures ensemble, le mariage a été annulé. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles les parents de Spears les auraient forcés à se séparer malgré leur souhait de rester ensemble, bien que la star de « Crossroads » soit restée relativement muette sur le sujet.

Les papiers d’annulation indiquaient: « La demanderesse Spears manquait de compréhension de ses actions dans la mesure où elle était incapable d’accepter le mariage », selon le magazine People.

Avance rapide jusqu’en juin 2022, la pop star a obtenu une ordonnance restrictive contre son ancien mari après qu’il ait fait irruption dans sa propriété quelques heures avant qu’elle ne dise « oui » à son mari actuel, Sam Asghari.

Par Pierre roulante, Alexander a été reconnu coupable d’intrusion aggravée et de coups et blessures en août 2022, ce qui a conduit à une peine de 128 jours de prison dans le comté.

Miley Cyrus et Liam Hemsworth

Cyrus et Hemsworth s’est marié en décembre 2018 après avoir perdu leur maison de Malibu dans un incendie de forêt. Ils se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du film « The Last Song » de 2010 et se sont fiancés en 2012, pour mettre fin à leur relation en septembre 2013.

Ils ont ravivé leur romance en 2015.

Hemsworth a demandé le divorce en 2019. Le divorce de Miley et Liam a été finalisé en 2020.

Cyrus a sorti sa chanson explosive, « Flowers », plus tôt cette année, que certains fans ont liée à sa relation avec Hemsworth.

La chanson « Flowers » de Cyrus en 2023 parle de la façon dont elle peut faire des choses pour elle-même avec des paroles qui incluent : « Je peux m’acheter des fleurs / Écrire mon nom dans le sable / Me parler pendant des heures / Dire des choses que vous ne comprenez pas / Je peux me prendre à danser / Et je peux me tenir la main / Ouais, je peux m’aimer mieux que toi. »

En 2020, la star de « Hannah Montana » était invitée à l’émission « The Howard Stern » où elle a partagé les détails de sa séparation d’avec Hemsworth.

Cyrus a noté qu’après que la maison du couple à Malibu a été détruite dans les incendies de forêt lors de leurs fiançailles, elle « a tout perdu ».

« Moi étant une personne intense et ne voulant pas m’asseoir avec ça et ne voulant pas y aller, vous savez, ‘Qu’est-ce qui pourrait être utile à ce sujet?’ Je me suis juste accroché à ce qu’il me restait de cette maison, c’est-à-dire lui et moi », a déclaré Cyrus à Stern à l’époque. « Et je l’aime vraiment et je l’aimais vraiment beaucoup, beaucoup et je l’aimerai toujours. »

Elle a dit qu' »il y avait trop de conflits » dans leur relation. « Quand je rentre à la maison, je veux être ancré par quelqu’un », a expliqué Cyrus. « Je n’aime pas le drame ou les combats. »

Lisa Marie Presley et Nicolas Cage

Lisa Marie Presley a épousé son troisième mari, l’acteur Nicolas Cage, en 2002. La star de « National Treasure » a demandé le divorce trois mois plus tard, et la séparation a été finalisée après 107 jours de mariage.

Cage est notoirement connu pour être un grand fan d’Elvis. Les rapports ont révélé que même si l’acteur était toujours marié à Lisa Marie, il était autorisé à entrer dans la chambre d’Elvis au domaine de Graceland, qui est strictement interdit à toute personne qui n’est pas un membre de la famille.

Dans une interview avec feu Barbara Walters, Cage a parlé de son mariage avec Presley et a déclaré: « Souvent, lorsque vous avez deux personnes très fortes et avec leur propre personnalité et plutôt intenses, vous pouvez parfois avoir du mal à vous entendre. »

Cage avait des sentiments contradictoires en ce qui concerne leur séparation.

« C’est triste, et elle me manque tous les jours », a-t-il dit, ajoutant, « et parfois j’aurais aimé que nous n’ayons pas pu précipiter le mariage, et parfois je regrette d’avoir précipité le divorce, mais il semblait juste que ça n’allait pas changement. »

Dans les interviews précédentes, Presley était plus franc sur la séparation du couple.

« La chose la plus bouleversante a été quand il a appelé pour dire qu’il était désolé, qu’il aurait aimé ne pas l’avoir fait, des choses comme ça », a déclaré Presley à ABC en 2003. « Vous ne pouvez pas avoir une crise de colère et m’appeler quatre jours plus tard. et attendez-vous, vous savez, que tout aille bien à nouveau… alors, c’était comme ça… Nous étions tous les deux comme deux enfants de 12 ans dans un bac à sable, en gros.

En janvier, Presley est décédé d’une obstruction au bol. Elle avait 54 ans.

Cage a partagé une déclaration avec Fox News Digital après son décès soudain: « C’est une nouvelle dévastatrice. Lisa a eu le plus grand rire de tous ceux que j’ai jamais rencontrés. Elle a illuminé toutes les pièces et j’ai le cœur brisé. Je trouve un réconfort en croyant qu’elle est réunie avec son fils Benjamin. »

Carmen Electra et Dennis Rodman

Carmen Electra et l’ancienne star de la NBA Dennis Rodman se sont mariés pendant neuf jours.

Le 14 novembre 1998, le couple s’est rendu à la petite chapelle des fleurs à Las Vegas et a échangé ses vœux peu de temps après que Carmen eut reçu un appel l’informant que sa mère était décédée d’une tumeur au cerveau.

En 2014, elle a détaillé le moment émouvant de la perte de sa mère lors d’une apparition dans « Where Are They Now? » d’Oprah Winfrey. montrer.

« J’ai reçu un appel disant que ma mère était à l’hôpital… quelques jours après son retour à la maison, ma mère est décédée », se souvient-elle. « Une fois de plus, ma vie a changé, mais pas dans le bon sens. Je suis juste entré dans l’autodestruction. »

Un peu plus d’une semaine après que le couple a échangé ses vœux, Rodman a demandé une annulation, invoquant une « fraude » et un « mal d’esprit », selon le magazine People.

« C’est arrivé si vite », a déclaré Electra à Winfrey. « C’était tellement spontané, et je me souviens juste après, ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce qu’on a fait ?' »

Dans la même interview de Winfrey, Electra a rappelé son mariage avec Rodman comme « le pire ».

« Les gens ne pouvaient pas comprendre pourquoi je l’aimais », a déclaré Electra à propos de son ex-mari, ajoutant, « parce qu’il avait la réputation d’être un mauvais garçon ».

La star de « Baywatch » a déclaré : « Ce que j’ai vu au début, c’était ce gentil géant qui souffrait beaucoup. Donc, d’une certaine manière, nous nous sommes compris. »

Electra a poursuivi à l’époque: « Notre relation était très passionnée. Quand c’était bon, c’était incroyable, et quand c’était mauvais, c’était le pire. »

Kim Kardashian et Kris Humphries

Le mariage de Kim Kardashian avec Kris Humphries a duré 72 jours. Kardashian et Humphries se sont mariés dans un domaine privé en août 2011.

Le couple a décidé d’annuler leur union trois semaines après l’émission spéciale de trois heures « Kim’s Fairytale Wedding », diffusée en octobre de la même année.

Le magnat de la télé-réalité a cité des « différences irréconciliables » pour la raison de son divorce. Les deux parties ont fait des déclarations au magazine People après le dépôt du divorce.

« J’avais espéré que ce mariage était pour toujours, mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu », a déclaré Kim dans un communiqué à l’époque. « Nous restons amis et nous nous souhaitons le meilleur. »

Humphries n’était initialement pas très content que sa femme ait décidé de mettre fin à leur union.

« J’aime ma femme et je suis dévasté d’apprendre qu’elle a demandé le divorce », avait-il déclaré à l’époque. « Je suis attaché à ce mariage et à tout ce que cette alliance représente. Je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour que ça marche. »

Cependant, l’esprit de Humphries a rapidement changé. En novembre 2011, il a répondu à la demande de divorce de Kardashian par sa propre demande d’annulation, citant la « fraude » comme raison de la demande.

L’annulation du couple n’a été finalisée qu’en 2013.