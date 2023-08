Sophia Bush demande le divorce de son mari Grant Hughes après 13 mois de mariage

Sophia Bush et son mari Grant Hughes sont sur le point de divorcer.

Bush, 41 ans, a déposé les documents devant un tribunal du comté de Los Angeles vendredi, selon des documents obtenus par Fox News Digital.

L’alun de « One Tree Hill » a cité la dissolution sans enfants mineurs comme motif légal de leur divorce.

La nouvelle survient sept semaines après que le couple a célébré son premier anniversaire de mariage.

Hughes est allé sur Instagram pour partager des photos aimantes de la paire dans un joli post.

« Joyeux 1er anniversaire, mon amour ! Quelle année pleine, belle, dynamique, passionnante et remplie de croissance nous avons eu ensemble. J’aime vraiment faire la vie avec toi ! » sa légende sur les réseaux sociaux a été lue en partie.

« C’était alors vrai. Et cela parlait de la nouveauté de ce dans quoi nous nous lancions ensemble. Extatiquement excité pour toutes les aventures à venir ! »

Bush a répondu à l’époque, « Multitudes mon bébé », avec un emoji infini.

Le carrousel de photos comprenait Bush et Hughes le jour de leur mariage, s’aventurant ensemble sur un VTT, des moments sur le tapis rouge et plus encore.

En août 2021, Bush et Hughes se sont fiancés au lac de Côme, en Italie. Le fondateur et entrepreneur de FocusMotion Health a partagé une photo des deux à l’époque en train de s’embrasser sur un bateau classique avec un arrière-plan pittoresque.

« Elle est ma préférée pour toujours. C’est ma préférée. Et notre vie est que nous construisons parce qu’elle a dit « Oui » est déjà ma préférée. Je suis TELLEMENT EXCITÉ de vivre avec toi, mon amour. »

La star de « John Tucker Must Die » portait un foulard jaune, tandis que Hughes portait une veste noire lors de la séance photo de fiançailles.

Près d’un an plus tard, les deux se sont mariés dans l’État d’origine de Hughes, l’Oklahoma.

L’acteur de « Good Sam » a précédemment révélé que le couple avait suivi le programme de coaching d’un couple avant leurs fiançailles.

« Elle fait [this program] avec des personnes qui préparent leur mariage. On s’est dit : ‘Ça fait quatre mois qu’on est ensemble, mais on pense qu’on va le faire. Nous avons un sentiment, et nous avons besoin de savoir. Soit nous allons vivre cette chose et décider que nous sommes les uns des autres, soit nous saurons que nous ne le sommes pas et nous serons amis « », a expliqué Bush lors d’une interview sur le podcast « Podcrushed » il y a trois mois. .

Hughes a également admis que leur premier rendez-vous impliquait de passer un test COVID-19 ensemble pendant la pandémie de coronavirus en 2020.

« Notre premier rendez-vous était aussi notre premier test Covid », a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.

Bush était auparavant mariée à sa co-vedette de One Tree Hill Chad Michael Murray de 2005 à 2006.

La date d’une future audience n’a pas encore été annoncée. Un porte-parole du couple n’a pas répondu à la demande de commentaire de Fox.