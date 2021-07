Sony Xperia Pro pratique – vrai Pro ou concept sans enthousiasme?

Présentation et déballage

Lorsque Sony a annoncé le Xperia Pro, il s’est assuré que l’accent était mis sur l’utilisateur de cet appareil : les professionnels sur le terrain. Sony ne veut même pas désigner le Xperia Pro comme un téléphone, mais comme un outil, comme en témoignent des phrases comme « En savoir plus sur XQAQ62/B » sur le site officiel.

Le Xperia Pro est centré sur la diffusion de contenu mmWave 5G à partir d’un appareil photo Sony de qualité professionnelle, qui est activé par la fonction unique du Xperia Pro – le port micro HDMI.

Mais avant d’entrer dans les détails techniques, mettons un peu de contexte. Le Sony Xperia Pro coûte 2 500 $ (250 000 JPY) et est exclusivement disponible aux États-Unis et au Japon. Avec ce prix à l’esprit, l’expérience de déballage est décevante – vous obtenez un chargeur de 18 W et un câble USB – pas de boîtier, pas même le câble HDMI requis pour se connecter à un appareil photo.

L’extérieur du Xperia Pro ressemble à un hybride téléphone-appareil photo. Vous obtenez l’écran OLED 21:9 4K HDR caractéristique pour lequel la gamme Xperia 1 est connue, emballé dans un corps en plastique texturé qui est loin des smartphones Xperia à la finition lisse d’aujourd’hui.

Le côté droit du Xperia Pro est le centre de commande avec un bouton d’obturateur à deux niveaux, une touche personnalisée qui peut être mappée pour ouvrir n’importe quelle application, un scanner d’empreintes digitales capacitif et une bascule de volume. Il y a un emplacement pour carte SIM et microSD sur la gauche du Xperia Pro, une prise casque 3,5 mm en haut et le très important port micro HDMI au centre en bas, poussant le port USB-C sur le côté.

Vu le prix exorbitant, on pourrait penser que le Xperia Pro est un Xperia 1 III avec un boîtier en plastique et un port HDMI, mais vous vous tromperiez. Il s’agit d’un Xperia 1 II 2020, complet avec un chipset Snapdragon 865, une batterie de 4 000 mAh et un triple appareil photo 12 MP pour un zoom 0,5x-1x-3x.







Le Xperia Pro est un Xperia 1 II avec un HDMI et pas de charge sans fil

C’est dommage, car pour 2 500 $, nous nous attendrions à ce que le Xperia 1 III soit un modèle, avec un Snapdragon 888, une batterie plus grosse de 4 500 mAh et la triple caméra plus complexe avec un téléobjectif à focale variable 3x-4,4x 70mm-105mm caméra.

À qui s’adresse ce téléphone Pro ?

L’extérieur en plastique n’est pas un choix esthétique, mais pratique. Il permet aux quatre antennes 5G à formation de faisceau du Xperia Pro de fournir un signal 5G plus fort à 360 degrés et que la 5G est la mmWave la plus rapide, pas la variété inférieure à 6 GHz. Le choix des matériaux signifie cependant qu’il n’y a pas de recharge sans fil sur le Xperia Pro.

Le port micro HDMI du Xperia Pro est capable de fournir une vidéo jusqu’à 3840×2160 60p en couleur 4:2:2 8 bits, ce qui est une baisse par rapport au HDMI pleine taille sur, disons, un appareil photo sans miroir Sony A7S III, qui prend en charge 4:2:2 10 bits de profondeur.

Nous avons demandé à quelques professionnels de l’industrie vidéo ce qu’ils pensaient du micro HDMI et ils ont dit que ce n’était pas le choix le plus fiable, étant facile à déconnecter si vous heurtez la caméra ou le moniteur externe auquel il est connecté.

Un port HDMI pleine taille aurait clairement été le meilleur choix, mais il est clair que le mettre à l’intérieur d’un téléphone n’est pas faisable.

Alors, que débloque le port micro HDMI pour le Xperia Pro ? En bref, il permet au téléphone de se connecter à une caméra dédiée avec un port HDMI. À partir de là, le Xperia Pro peut servir de moniteur externe, de système de diffusion d’images sur le terrain ou d’appareil de diffusion en continu, le tout via les options de connectivité intégrées du téléphone.

Vous devrez acheter quelques éléments pour utiliser le Xperia Pro comme moniteur externe pour votre appareil photo. Un support de téléphone, un micro HDMI vers n’importe quel câble HDMI que votre appareil photo utilise et éventuellement une cage pour l’appareil photo, pour tout attacher.

Nous avons connecté le Xperia Pro à un Sony A7S III – l’appareil photo sans miroir à la pointe de la technologie de Sony pour la vidéo. Sony a créé une application de moniteur externe spéciale pour le Xperia Pro, qui, lors de la connexion avec l’appareil photo, affiche un flux en direct du viseur de l’appareil photo.

Cependant, l’application est très limitée. Vous ne pouvez pas interagir avec l’appareil photo via le téléphone, il suffit de zoomer sur tout ce que vous voyez, d’activer les fonctionnalités de superposition comme la règle des tiers et de voir vos paramètres de prise de vue. Il n’y a pas de contrôle supplémentaire, il n’y a pas de fonctionnalités avancées comme les fausses couleurs, les formes d’onde et aucune capacité d’enregistrement externe.

Dans l’ensemble, vous pouvez avoir plus ou moins les mêmes fonctionnalités avec n’importe quel bon moniteur externe ou même votre téléphone Xperia ordinaire via l’application Imaging Edge Mobile de Sony.







Utiliser le Sony Xperia Pro comme moniteur pour un appareil photo

Alors, que fait le Sony Xperia Pro qu’un moniteur externe ne peut pas faire ? Il peut diffuser le flux de la caméra vers une application comme Twitch ou YouTube, en théorie. Cependant, Sony n’a pas créé d’application pour cela, vous êtes donc laissé à vous-même. Vous devez installer une application comme Streamlabs et tout configurer. Et même après cela, vous diffusez essentiellement le contenu à partir de l’écran du Xperia Pro et non d’un flux vidéo directement à partir de l’appareil photo.

Le panneau OLED du Xperia Pro est en 4K, mais être 21:9 signifie que vous devez soit filmer une vidéo 21:9 à partir de votre appareil photo, soit régler des barres noires, car 16:9 n’est pas aussi large que 21:9. Et même alors, vous êtes coincé avec tout ce que montre votre appareil photo, comme les niveaux audio ou la règle des tiers, ou une minuterie, l’ISO ou la vitesse d’obturation. Ceux-ci restent sur l’écran de la caméra pendant l’enregistrement vidéo – la vidéo elle-même ne les a pas mais vous diffusez l’écran de votre caméra et non la vidéo elle-même, rappelez-vous.

Tout cela aurait pu être techniquement résolu si Sony avait créé une application pour le streaming, mais ce n’est pas le cas.

L’autre chose que le Xperia Pro peut faire, et c’est quelque chose que Sony a une application pour transférer des photos de votre appareil photo directement vers un serveur FTP – pratique pour les tireurs sportifs ou d’événements. Mais c’est quelque chose que vous pouvez faire avec n’importe quel autre téléphone, aucun HDMI requis.

Le Sony Xperia Pro n’est pas si mal. Par rapport à un moniteur externe, il a une batterie qui dure plus longtemps et peut théoriquement charger l’appareil photo s’il est branché simultanément sur le port USB-C de celui-ci. Son écran est généralement de meilleure qualité que la plupart des moniteurs, bien qu’il ait du mal à être vu dans des conditions lumineuses.

Mais quand nous arrivons au prix de 2 500 $, nous comparons inévitablement le Sony Xperia Pro à un moniteur externe de qualité ou même à un moniteur et à un enregistreur. Un moniteur coûte aussi peu que 299 $ ou normalement environ 599 $, tandis que l’enregistreur coûte environ 1 499 $. Les deux ont besoin d’une batterie séparée, mais les deux sont de véritables outils Pro à utiliser avec un appareil photo, avec un contrôle avancé de l’appareil photo, des fonctionnalités supplémentaires telles que les formes d’onde, la mise au point, la capture vidéo ProRes RAW jusqu’à 8k avec une qualité supérieure. Donc…

Le Xperia Pro en vaut-il la peine ?

La réponse courte est non. Nous ne pouvons pas justifier un téléphone avec du matériel 2020 et un emballage de vente au détail médiocre, même à moitié prix – HDMI ou pas HDMI.

Vous pourriez faire valoir l’argument théorique selon lequel des utilisateurs très spécialisés, comme des professionnels diffusant des vidéos ou des photos dans un stade équipé de la 5G ou une personne travaillant pour un diffuseur, pourraient techniquement utiliser le Xperia Pro pour ses capacités de streaming 5G.

Mais nous parions que ces personnes utilisent des équipements de plus en plus spécialisés comme un Streamer & Recorder professionnel, un encodeur, un mélangeur, etc., qui coûtent beaucoup plus de 2 500 $. Mais au moins, ils offrent des capacités et un contrôle de streaming sans restriction.

Le Sony Xperia Pro est un bon téléphone qui se vante. Une preuve de concept, si vous voulez. Mais cela ressemble plus à un vague argument pour quelque chose que personne n’a demandé, qu’à un produit que vous êtes susceptible d’utiliser dans le monde réel.