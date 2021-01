Nous savions que cela allait arriver, mais nous n’étions pas préparés pour le prix!

Sony a enfin publié son spin-off Xperia Pro sur le smartphone Xperia 1 II, qu’il a annoncé en février 2020. C’est une exclusivité américaine qui est principalement disponible via Verizon Wireless avec un prix exorbitant de 2500 $.

Sony a attendu l’annonce de son nouvel appareil photo plein format alpha 1 pour rendre le Xperia Pro disponible sur le marché américain.

Le Xperia Pro est une version plus robuste du Xperia 1 II avec quatre antennes 5G (mmWave) et un connecteur micro-HDMI. Il vous permet de l’utiliser comme moniteur externe pour votre caméra Sony Alpha qui peut se connecter à un serveur FTP et télécharger instantanément des photos et des vidéos sur le terrain, en utilisant la vitesse de mmWave.

Naturellement, le téléphone reflète également l’écran de l’appareil photo et peut être utilisé comme moniteur externe de meilleure qualité. Un photographe professionnel a montré comment il peut être utilisé pour montrer à son modèle à quoi ressemble la photo, alors qu’il travaille dessus depuis la caméra – soignée.

Sinon, le Xperia Pro est une version plus robuste du Xperia 1 II. Il dispose d’un écran OLED 4K HDR de 6,5 pouces unique en son genre, d’un chipset Snapdragon 865, d’un triple appareil photo 12MP qui offre une mise au point automatique à détection de phase sur tous les capteurs avec prise en charge de la mise au point automatique pour les yeux humains et animaux et une prise de vue à 20 ips avec AF (autofocus) et AE (exposition automatique).

Le Sony Xperia Pro avec 5G sera vendu via Verizon à partir d’aujourd’hui, au prix de 2500 $. Il y aura également des modèles 4G déverrouillés avec des prix non divulgués.

