Sony Xperia Pro en examen

Dites bonjour au Sony Xperia Pro, en partie téléphone concept, en partie Xperia 1 II avec un objectif spécifique – s’associer à la gamme d’appareils photo pro de Sony et diffuser des vidéos sur mmWave 5G.

Le Sony Xperia Pro est essentiellement un Xperia 1 II avec un cadre en plastique texturé, au lieu d’aluminium et de verre, un port HDMI ajouté, mmWave 5G et un est disponible dans une seule version 12/512 Go, au prix de 2 500 $.

Ce genre de prix peut suggérer une boîte de vente au détail somptueusement emballée, mais c’est loin d’être le cas. Le Xperia Pro est livré avec un chargeur de 18 W et un câble USB, et c’est tout – pas de boîtier, pas d’accessoires liés à l’appareil photo comme un support, pas même un câble HDMI pour la connexion entre le téléphone et l’appareil photo. Pas un bon début.

L’arrière du Xperia Pro est en plastique et texturé. Bien qu’il ressemble en quelque sorte à la finition d’un appareil photo Sony, il améliore davantage la réception du signal 5G et l’adhérence.

Le Xperia Pro est tout au sujet du port micro HDMI et de ce qu’il déverrouille. Il permet un flux vidéo jusqu’à 3840×2160 à 60p et est destiné à connecter le smartphone à un appareil photo à objectif interchangeable Sony. Étant un téléphone Android, le Xperia Pro se connectera également à à peu près n’importe quel appareil compatible HDMI – dans les deux sens également pour que vous puissiez le connecter à un moniteur externe, par exemple.

Nous avons connecté le Xperia Pro à un Sony a7S III et monté le téléphone sur l’appareil photo. À l’aide de l’application de moniteur externe préchargée, l’écran OLED 4K de 6,5 pouces du Xperia Pro se transformera avec succès en viseur miroir de l’appareil photo.

Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière pour vérifier la mise au point, régler la luminosité de l’écran, mais vous n’obtenez pas un contrôle total sur l’appareil photo et le rapport hauteur/largeur 21:9 de l’écran n’est pas parfaitement adapté au flux natif 16:9 de l’écran de la caméra.

Le Xperia Pro est également destiné à diffuser sur mmWave 5G, mais ne doit pas être confondu avec un enregistreur externe – ceux-ci ouvrent davantage de contrôle sur l’appareil photo avec une mise au point, des formes d’onde et une capture vidéo de meilleure qualité, mais sont également coûteux.







Utiliser le Xperia Pro comme moniteur de caméra

Cependant, diffuser des séquences à partir de la caméra à l’aide du Xperia Pro est délicat. Tout d’abord, vous auriez besoin d’une application tierce. Deuxièmement, vous diffusez le flux à partir de l’écran du téléphone, et non le flux réel du capteur lui-même.

C’est un bon concept, mais pour 2 500 $, vous trouverez un enregistreur externe ou un moniteur externe plus performant pour votre appareil photo. Vous trouverez également un smartphone avec le matériel 2021 actuel, ce que le Xperia Pro n’est pas, avec son Snapdragon 865.

Nous ne savons pas vraiment quoi faire avec le Xperia Pro, mais il suffit de dire que ce ne sera pas un examen complet. Néanmoins, attendez-vous à en savoir plus de notre part bientôt.