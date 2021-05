Sony Xperia Pro atteint l’Europe, les précommandes commencent

Le téléphone-qui-est-principalement-un-accessoire-appareil-photo-professionnel de Sony, le Xperia Pro, a été annoncé en février de l’année dernière, et il a finalement été lancé aux États-Unis et au Japon en janvier avec un prix difficile à avaler de 2500 $ .

Aujourd’hui, la société annonce que le Xperia Pro traversera l’étang et se rendra en Europe, où il sera proposé au Royaume-Uni, en Allemagne et dans les pays nordiques.

Bien que Sony se soit abstenu de fournir une date de sortie réelle pour le téléphone, il a annoncé que les précommandes ont commencé aujourd’hui au Royaume-Uni et seront disponibles jusqu’au 13 mai. simplement une supposition de notre part). De plus, aucune information de précommande n’a été fournie pour les autres pays, il semble donc que le Royaume-Uni pourrait avoir le Xperia Pro devant eux.

Cela dit, si vous êtes au Royaume-Uni et que vous souhaitez en pré-commander un, vous devrez vous séparer d’une somme d’argent assez importante: 2299 £, pour être précis.

Pour récapituler rapidement, la principale revendication de renommée du Xperia Pro est qu’il peut être utilisé comme moniteur externe de meilleure qualité pour un appareil photo numérique Sony Alpha via son connecteur microHDMI. Le téléphone peut également télécharger instantanément des photos et des vidéos que vous prenez sur le terrain avec l’appareil photo, grâce à sa connectivité 5G astucieuse.

Sinon, considérez cela comme une version renforcée du Xperia 1 II. Il est plus robuste, mais les spécifications sont à peu près identiques, à part le fait que le Pro manque de chargement sans fil et n’a qu’une seule version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Et son corps est en plastique.

