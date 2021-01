Après une interruption de trois ans, il semble que Sony se prépare au retour de sa gamme Xperia Compact en 2021.

Bien que la société n’ait pas publié de version compacte de l’un de ses téléphones phares depuis le Xperia XZ2 de 2018 (photo ci-dessus), les fans sont restés vocaux sur leur amour de l’option d’un smartphone premium plus petit; surtout dans l’espace Android, où ces options sont restées résolument limitées (jusqu’à récemment).

Sur la base d’un certain nombre de rumeurs et de rapports accumulés par OnLeaks (alias Steve Hemmerstoffer), cependant, il semble qu’un appareil portant le nom Xperia Compact devrait sortir bientôt.

Quand le Sony Xperia Compact 2021 sera-t-il lancé?

Il est trop tôt à ce stade pour savoir quand Sony prévoit réellement de retirer les enveloppes de son prochain Compact, mais de son prédécesseur sorti en février 2018.

Bien que cela puisse servir d’indication, les entrées précédentes ont été publiées à divers moments au fil des ans; avec l’arrivée du XZ1 Compact en août 2017, les Xperia X, Z5 et Z3 Compacts seront tous lancés en septembre de leurs années respectives, et le Xperia Z1 Compact original débutera en janvier 2014.

Il y a eu, en fait, un moment où il semblait que Sony avait complètement fermé le livre sur la ligne Compact (ce qui rendait ce renouveau potentiel de 2021 d’autant plus surprenant). De retour début 2019, Le vice-président du marketing de Sony Mobile, Don Mesa, aurait déclaré: « Nous sommes restés fidèles à Compact pendant très longtemps, en raison de la facilité d’utilisation. […] Il y a toujours de la place pour différentes tailles, mais les gens veulent maintenant beaucoup plus de surface pour leur contenu. «

Le mot d’un Compact cette même année est apparu quelques mois plus tard, cependant, avec le site japonais Sumahoinfo.com rapportant l’existence d’un «Xperia 4» destiné au transporteur local NTT DoCoMo.

Bien que le Xperia 4 ne se soit jamais matérialisé, AndroidNext a également rendu compte d’un article sur Weibo de l’utilisateur Caybule, qui à la fin de 2020 a mentionné les projets de Sony d’introduire un nouvel appareil 5,5 pouces, alimenté par le chipset 6 nm Snapdragon 775 de Qualcomm (le successeur de l’année dernière. Snapdragon 765 et 765G), au cours de la nouvelle année.

Quelles fonctionnalités offrira le Sony Xperia Compact 2021?

Le prix et la date de sortie peuvent encore rester un mystère, mais OnLeaks est en mesure de fournir une image assez claire de ce que le prochain Compact apportera tout de même, y compris ce qui ressemble à une image de presse à part entière du téléphone.









Comme avec la rumeur de Caybul, ce nouveau Compact serait centré autour d’un écran plat de 5,5 pouces, situé dans un corps mesurant 140 mm x 68,9 mm x 8,9 mm (selon OnLeaks). Pour référence, le Xperia XZ2 Compact, avec son écran 5 pouces 18: 9, mesure 135 mm x 65 mm x 12,1 mm, tandis que le meilleur petit téléphone actuellement sur le marché – l’iPhone 12 Mini – dispose d’un écran 5,4 pouces 19,5: 9 et mesure 131,5 mm x 64,2 mm x 7,4 mm.

Il semble que ce nouveau Compact sera un peu volumineux par rapport à l’iPhone et, de plus, il semble qu’il ne portera pas le format 21: 9 caractéristique des meilleurs téléphones actuels de la société: le Xperia 1 II et le Xperia 5 II apporte à la table.









Les images ci-dessus mettent également en évidence une lunette assez épaisse avec une encoche en forme de U pour accueillir la caméra frontale de 8Mp du téléphone. Il y a une paire de vivaneaux arrière à l’arrière, qui sont apparemment dirigés par un capteur principal de 13Mp, suggérant une toute nouvelle configuration de caméra par rapport au Xperias « mark II » susmentionné.

Les autres détails comprennent une bascule de volume montée sur le côté et un capteur d’empreintes digitales avec touche d’alimentation, ainsi qu’une prise casque de 3,5 mm.

Une question qui plane sur le maintien de la ligne Compact est la validité des petits téléphones en général sur le marché mobile actuel. Comme le souligne la citation de Mesa 2019, Sony avait déjà identifié la préférence des consommateurs pour des écrans plus grands afin de permettre des expériences plus riches axées sur le contenu sur mobile en 2019 et cette tendance ne s’est poursuivie que depuis.

Les ventes initiales de l’iPhone 12 Mini ont été décrites par Nikkei comme «lentes», tandis que 9to5Mac a fait référence à un rapport de Consumer Intelligence Research Partners, déclarant que les ventes du Mini ne représentaient que 6% des ventes totales d’iPhone 12 jusqu’en octobre et novembre 2020.

