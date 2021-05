Sony Xperia Ace 2 dévoilé au Japon, apporte un écran de 5,5 pouces et un chipset Helio P35

Au cours des dernières semaines, quelques fuites de Sony Xperia Ace 2 ont été observées et l’appareil a maintenant été officiellement annoncé au Japon. Le plus petit smartphone de Sony dans la mémoire récente arbore un écran LCD IPS de 5,5 pouces avec une résolution HD + et une protection Gorilla Glass 6 à l’avant. Les dimensions exactes sont de 140 x 69 x 8,9 mm tandis que le poids est fixé à 159 grammes.

Le Xperia Ace 2 est un appareil 4G LTE alimenté par le célèbre chipset Helio P35. Vous bénéficiez de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible via microSD. Fidèle aux traditions Sony, l’Ace 2 est doté d’une protection IP68 contre l’eau et la poussière et une prise casque. Le dos arbore un appareil photo principal de 13MP qui est rejoint par un capteur de profondeur 2MP. Le jeu de tir selfie face à face arrive à 8MP. Vous obtenez également un capteur d’empreintes digitales sur le côté qui sert également de bouton d’alimentation.

Bien que de taille compacte, le Xperia Ace 2 contient une batterie de 4500 mAh qui, combinée au chipset économe en énergie et au petit écran, devrait se traduire par une autonomie suffisante. La vente au détail au Japon est fixée à 22 000 JPY (202 $) et les premières ventes sont prévues pour le 28 mai. Les options de couleur incluent le noir, le blanc et le bleu.