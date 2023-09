Sony Xperia 5 V est officiel avec un capteur de caméra principal plus grand

Sony a dévoilé aujourd’hui son dernier produit phare compact : le Xperia 5 V. Le téléphone apporte un système de caméra remanié qui perd le téléobjectif, mais gagne un capteur principal beaucoup plus grand.

Il est toujours construit autour du même OLED FHD+ 120 Hz 21:9 de 6,1 pouces et est flanqué de haut-parleurs stéréo frontaux.

Sony a installé le dernier Snapdragon 8 Gen 2 à l’intérieur du Xperia 5 V et il y a 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible via l’emplacement pour carte microSD.

La prise casque 3,5 mm a également conservé sa place pendant une année supplémentaire – une véritable rareté de nos jours.

Passons à l’arrière et nous voyons la première différence notable. Sony a abandonné la configuration à triple caméra au profit d’une double, mais il dispose d’un capteur beaucoup plus performant qu’auparavant. Le Xperia 5 V possède le même capteur principal 1/1,35 pouces 52MP que le Xperia 1 V. Il produira des clichés 24 mm 12MP par défaut. Grâce à l’augmentation de la taille du capteur et à l’optique lumineuse, si vous choisissez l’option de zoom 2x (en réalité 48 mm), vous bénéficierez toujours d’une collecte de lumière supérieure à celle offerte par le téléobjectif du Xperia 5 IV.

Le deuxième appareil photo est un ultra-large de 12 MP 1/2,5 pouces avec une distance focale de 16 mm – apparemment le même appareil photo que celui du Xperia 1 V et du Xperia 5 IV de l’année dernière. Il est capable d’une mise au point automatique à deux pixels.

À l’avant, une unité 12MP 1/2,9 pouces se charge des selfies pendant encore un an.

Grâce à la diagonale de l’écran de 6,1 pouces et à son aspect haut, le Xperia 5 V a conservé sa taille compacte. Le téléphone a gagné 11 grammes et est un peu plus épais qu’avant, mais il est légèrement plus court que son prédécesseur. Issu d’un Xperia 1 V, le Xperia 5 V semble bien petit. Il atterrit sur un marché en diminution de produits phares compacts et s’affrontera avec le Galaxy S23 de Samsung et les prochains iPhone 15 et 15 Pro d’Apple.

La batterie est la même unité de 5 000 mAh qu’avant, mais nous nous attendons à ce que le Xperia 5 V dure plus longtemps en charge grâce au SoC Snapdragon 8 Gen 2 amélioré. Sony affirme que vous obtiendrez 50 % en 30 minutes avec son chargeur 30 W (vendu séparément).

Le Sony Xperia 5 V sera disponible à partir de fin septembre, au prix de 999 €/849 £.