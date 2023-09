Sony Xperia 5 V est maintenant en vente

Si vous êtes assez vieux, vous vous souvenez de l’époque où Sony avait un intervalle de plusieurs mois entre l’annonce d’un téléphone et sa sortie, mais ce n’est certainement pas le cas cette fois-ci avec le Xperia 5 V.

L’appareil a été officialisé par la société japonaise au début de ce mois, et devinez quoi : il est déjà disponible à la commande. Tu peux achetez-en un en Allemagne sur Amazon pour 999€.

La date d’expédition du combiné ne cesse de changer sur la liste Amazon, mais au plus tard, vous le recevrez à votre porte lundi. Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, vous pouvez en acheter un chez La propre boutique en ligne de Sony ou Saturne – ces deux produits promettent une livraison en quelques jours.

Au cas où vous auriez besoin d’un rappel sur ses spécifications : le Sony Xperia 5 V est livré avec un écran OLED de 6,1 pouces 1080×2520 120 HZ, le chipset Snapdragon 8 Gen 2 à la barre, 8 Go de RAM, 128/256 Go de stockage, un 48 MP appareil photo principal avec OIS, un ultra-large de 12 MP, sans téléobjectif dédié, un vivaneau selfie de 12 MP et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de 30 W. Il fonctionne sous Android 13.

Si vous êtes intéressé par le Xperia 5 V, ne manquez pas notre test complet !