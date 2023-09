Sony Xperia 5 V Date de sortie, prix et spécifications

Le Sony Xperia 5 V est officiel avec une nouvelle configuration d’appareil photo, mais il partage de nombreuses spécifications et fonctionnalités avec le plus grand Xperia 1 V.

Sony affirme que le nouveau téléphone cible « les communicateurs visuels et les amateurs de contenu », ce qui signifie, je suppose, les personnes qui utilisent leur téléphone pour prendre des photos et regarder des vidéos, c’est-à-dire tout le monde.

Plus précisément, le Xperia 5 V (c’est-à-dire « cinq points cinq ») dispose de caméras à trois focales, d’un micro supplémentaire qui donne la priorité à la capture vocale, d’une application de création vidéo pour assembler des clips et de modes pour donner à la vidéo une sensation plus cinématographique.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Sony Xperia 5 V.

Quand sortira le Sony Xperia 5 V ?

Sony a annoncé le Xperia 5 V le 1er septembre et affirme que le téléphone sera disponible à l’achat « à partir de fin septembre », sans réellement confirmer de date. C’est un comportement classique de Sony.

Combien coûtera le Sony Xperia 5 V ?

Le Sony Xperia 5 V coûtera 999 € en Europe et 849 £ au Royaume-Uni.

C’est moins cher que le Xperia 5 IV, qui coûte 1 049 €/949 £ et met le téléphone en concurrence directe en termes de prix avec l’iPhone 14 à 849 £.

Sony

Quelles sont les spécifications et fonctionnalités du Sony Xperia 5 V ?

Voici les principales spécifications du Xperia 5 V :

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Android 13 2 ans de mises à jour Android 3 ans de correctifs de sécurité

Écran OLED 6,1 pouces 21:9 FHD+ 120 Hz

128 Go de stockage

8 Go de RAM

Appareils photo: Capteur principal 52 Mp (48 Mp effectifs) f/1,35 Capteur ultra-large 12 Mp f/2,5 Capteur frontal 12Mp f/1.29

IP65/68 résistant à l’eau et à la poussière

Batterie de 5 000 mAh

Charge filaire 30 W

Chargement sans fil

Prise casque 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière

154 x 68 x 8,6 mm

183g

Tout comme le Xperia 1 V, vous bénéficiez du chipset haut de gamme actuel Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, ainsi que de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible.

L’OLED de 6,1 pouces se rafraîchit à 120 Hz et constitue le format d’image 21:9 préféré de Sony, conçu pour que la vidéo cinématographique puisse être restituée dans un paysage plein écran sans barres noires. Bien qu’il s’agisse du téléphone le plus petit par rapport au Xperia 1 V, l’écran est toujours d’une taille décente – ce n’est pas les anciens téléphones Sony Compact.

Un grand changement d’une année sur l’autre pour le Xperia 5 V est qu’il ne dispose désormais que de deux capteurs de caméra arrière au lieu de trois. Il a perdu l’objectif à zoom optique variable du 5 IV et n’a en fait aucun téléobjectif.

Au lieu de cela, il utilise un objectif principal de 52 Mp qui recadre une zone efficace de 48 Mp pour créer des prises de vue avec zoom, que Sony espère être d’assez bonne qualité. Le téléphone est toujours commercialisé auprès des amateurs d’appareils photo, c’est ce qui décrit le zoom sur les focales ; l’appareil photo principal peut filmer en 24 mm et 48 mm (ce dernier étant identique au zoom optique 2x), tandis que l’objectif ultra-large séparé peut filmer en 16 mm.

Sony

Il y a aussi une caméra selfie 12Mp nichée dans la lunette supérieure. J’aime le fait que Sony soit l’un des rares fabricants de téléphones à ne pas utiliser d’encoche ou de découpe, gardant ainsi l’écran ininterrompu.

Sony empile les fonctionnalités de l’appareil photo ici également. Il dispose d’un mode S-Cinetone pour donner aux vidéos une sensation cinématographique semblable à celle qui peut être capturée sur les caméras Alpha de Sony. En fait, d’autres choses intéressantes telles que la mise au point automatique et le suivi des yeux en temps réel proviennent également directement de ces caméras.

Comme d’autres téléphones Xperia récents, Sony expédiera le Xperia 5 V avec plusieurs applications de capture de contenu différentes, notamment Video Pro, Cinema Pro et Photography Pro. La nouveauté est une application Video Creator qui peut assembler des clips vidéo dans un montage partageable, accompagné de musique.

Si la musique est votre truc, il existe également l’application Music Pro pour enregistrer de l’audio avec une qualité proche d’un studio, affirme Sony. Le téléphone prend également en charge l’audio haute résolution filaire et sans fil via la prise casque 3,5 mm et Bluetooth 5.3 respectivement.

Sony

Le Xperia 5 V sera disponible en gris, noir et bleu, même si malheureusement aucun n’a l’excellent dos en verre gravé tactile du Xperia 1 V, qui a gardé ce téléphone haut de gamme mais exempt d’empreintes digitales.

Sony ne vend pas beaucoup de téléphones, et je ne suis pas sûr que retirer un objectif d’appareil photo et produire un modèle presque identique année après année résoudra ce problème. L’entreprise pourrait bien être frustrée que cette tactique fonctionne pour Apple et Samsung.

Ce qui manque à Sony par rapport à ces concurrents, c’est le support logiciel. Pour un téléphone coûtant 900 £, le Xperia 5 V ne bénéficiera que de deux ans de mises à jour Android et de trois correctifs de sécurité. C’est deux ans de retard sur Samsung sur les deux fronts – ce n’est tout simplement pas suffisant, et Sony n’a aucune excuse, en particulier lorsqu’il met en avant un programme écologique avec les emballages recyclables des téléphones et l’absence de chargeur ou de câble dans la boîte. C’est une contradiction lorsque le téléphone ne sera mis à jour que jusqu’en 2026.

J’ai vraiment aimé le Xperia 5 IV lorsque je l’ai examiné, mais je ne peux m’empêcher de penser que ces téléphones de la série 5 seraient plus attrayants pour le public averti des smartphones s’ils étaient au moins 200 €/200 £ moins chers.