Sony Xperia 5 IV reçoit la certification FCC

La FCC a certifié un futur smartphone Sony et il semble que ce soit le Xperia 5 IV qui fait l’objet de rumeurs depuis un moment. La liste des appareils confirme quelques spécifications clés, y compris les dimensions du téléphone – il mesure 155,74 mm de haut et 67,1 mm de large.







Étiquette Sony Xperia 5 IV FCC

Les amateurs de téléphones compacts se réjouiront car c’est un peu plus court et plus étroit que le Xperia 5 III de l’année dernière qui s’élevait respectivement à 157 mm et 68 mm. La diagonale de l’écran du Xperia 5 IV est répertoriée à 153,5 mm, soit exactement 6,04 pouces – un peu plus court que le panneau de 6,1 pouces du Xperia 5 III.







Dimensions du Sony Xperia 5 IV

De plus, le Xperia 5 IV disposera d’un connecteur USB-C pour le chargement et les transferts de données ainsi que d’une prise casque 3,5 mm. Les listes confirment également la connectivité NFC et la recharge sans fil – quelque chose que l’on ne voit pas sur les trois modèles Xperia 5 précédents.







Xperia 5 IV E/S

De plus, le Xperia 5 IV bénéficiera de la connectivité Wi-Fi 6 et de la prise en charge des cartes à puce RFID largement utilisées au Japon. Ce sont toutes les informations dont nous disposons pour le moment, mais nous devrions nous attendre à ce que plus de détails apparaissent dans les semaines à venir.









Chargement sans fil et confirmation NFC

Les rumeurs passées suggèrent que le Xperia 5 IV sera alimenté par le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Il est prévu de recycler la configuration de l’appareil photo du Xperia 5 III – c’est-à-dire un capteur principal de 12 MP (IMX557), un module téléobjectif 12MP IMX663 et un vivaneau ultra large 12MP (IMX363).

La source