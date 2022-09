Sony Xperia 5 IV est officiel avec une batterie plus grande et une recharge sans fil

Le Xperia 5 IV est officiel et avec lui, la gamme de téléphones 2022 de Sony est complète. Sony a conservé la petite stature de la série Xperia 5, mais a ajouté quelques fonctionnalités de gros téléphone et un prix de gros téléphone.

Physiquement, le Xperia 5 IV a presque la même taille que le Xperia 5 III – le IV est encore 1 mm plus court et plus étroit, mais 4 g plus lourd. La pièce maîtresse reste l’OLED de 6,1 pouces 1080x2520px avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz et l’écran est devenu 50% plus lumineux que l’ancien panneau.











Sony Xperia 5 IV en noir, blanc écru et vert

Malgré la taille inchangée, Sony a réussi à intégrer une batterie 10 % plus grande, portant le Xperia 5 IV à 5 000 mAh, à égalité avec le Xperia 1 IV et le Xperia 10 IV. Cela devrait l’aider à atteindre une autonomie de batterie de premier ordre.

En ce qui concerne la charge, Sony promet que le Xperia 5 IV peut aller jusqu’à 50 % sur une charge de 30 minutes avec un chargeur PD de 30 W. La société affirme également que le téléphone conservera la santé de sa batterie jusqu’à 3 ans.

Cependant, vous devrez vous procurer votre propre chargeur, et même votre propre câble USB, car Sony a retiré tous les plastiques de la boîte de vente au détail désormais très compacte. Sur une note positive, le Xperia 5 IV a une recharge sans fil dans une première pour la série 5.









Une batterie plus grande et une recharge sans fil

Sony est devenu conventionnel avec la configuration de l’appareil photo du Xperia 5 IV. Il y a une triple configuration de 12 MP avec un ultra large de 16 mm 1/2,5″, un large de 24 mm 1/1,7″ avec des pixels de 1,8 um et un téléobjectif de 60 mm 1/3,5″. Fini le périscope variable 3x-4,4x, à la place vous obtenez 2,5x cette année.

Les trois objectifs sont dotés d’une mise au point automatique, tandis que le large et le télé ont tous deux une stabilisation optique. Les trois capteurs ont une lecture rapide de 120 ips, et grâce à l’ajout de l’analyse de distance avec l’IA, Sony a apporté son AF Eye AF en temps réel et son suivi en temps réel de sa gamme d’appareils photo aux principaux tireurs du Xperia 5 IV.

La caméra selfie a été remplacée par le plus grand capteur 12MP 1/2,9″ du Xperia 1 IV – avec un objectif à focale fixe 24 mm f/2.0.

Sous le capot se trouve un Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y a un emplacement pour carte microSD pour une extension supplémentaire et combiné avec la prise casque 3,5 mm – Sony est le dernier fabricant de téléphones à conserver ces fonctionnalités pour ses smartphones haut de gamme.

Il y a de nouveaux haut-parleurs stéréo complets, ainsi qu’une certaine magie audio sous le capot – Dolby Atmos, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate et 360 Reality Audio.

Le Xperia 5 IV est étanche à l’eau et à la poussière IP68 et est recouvert de Gorilla Glass Victus des deux côtés.

Le Xperia 5 IV arrive mi-septembre pour 1 049 €. Il existe trois choix de couleurs – vert, noir et blanc écru.