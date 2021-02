Sony vend désormais le Xperia 5 II en rose, aux côtés des traditionnels gris, noir et bleu en Europe.

La nouvelle option de couleur est disponible en Allemagne, en Italie et en Espagne via la boutique en ligne de Sony. Le prix est resté à 899 €, mais vous obtenez une paire d’excellents écouteurs véritablement sans fil à réduction de bruit WF-1000XM3 de Sony (ceux-ci se vendent à 170 € à eux seuls).

Jusqu’à présent, l’option de couleur rose était une exclusivité asiatique. Le Japon a également une version exclusive pourpre.

Le Xperia 5 II est livré dans une configuration unique de 8/128 Go et si vous êtes prêt à renoncer aux écouteurs gratuits et que vous êtes d’accord avec Black, vous pouvez obtenir le téléphone à un léger rabais auprès de vendeurs tiers.

Magasin allemand | Magasin italien | Magasin espagnol