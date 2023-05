Sony Xperia 10 V intègre un capteur principal plus grand, un corps encore plus léger

En plus de son modèle phare 1 V, Sony vient d’annoncer son dernier midranger – le Xperia 10 V. Il s’agit du smartphone 5 000 mAh le plus léger au monde actuellement sur le marché. Assis à 159 grammes, le combiné est en fait quelques grammes plus léger que son prédécesseur.

Le Sony Xperia 10 V conserve le chipset Snapdragon 695 ainsi que le combo mémoire 6 Go/128 Go du Xperia 10 IV. Le stockage peut toujours être étendu avec des cartes microSD.

L’écran OLED 1080p a toujours une diagonale de 6,1″, mais Sony affirme qu’il est 1,5 fois plus lumineux qu’avant. Il ne se rafraîchit qu’à 60 Hz, ce qui est quelque peu décevant en 2023. L’écran est protégé par Gorilla Glass Victus, mais le dos et le cadre, sont toujours en plastique pour atteindre le poids de 159 grammes.

L’autre mise à niveau notable est la caméra principale. Le Xperia 10 V est livré avec un capteur 48MP 1/2.0″ avec des pixels de 0,8µm et un objectif f/1.8 avec stabilisation optique de l’image. À ses côtés se trouve un téléobjectif 8MP et un duo ultra large, tous deux avec une ouverture f/2.2. La portée du téléobjectif est 2x, tandis que l’ultra large est commercialisé avec un FoV de 120 degrés. C’est agréable de voir le téléobjectif toujours là, car c’est l’une des caractéristiques les plus remarquables du téléphone dans le segment de milieu de gamme. La caméra selfie est une autre unité de 8 MP.

Le Xperia 10 V est alimenté par une batterie de 5 000 mAh, qui devrait conserver au moins 80 % de sa capacité après trois ans. La vitesse de charge n’est pas divulguée, mais nous parierions qu’elle est toujours de 21 W sur Power Delivery.

Les autres caractéristiques notables incluent la résistance à l’eau et à la poussière IP65/68, une prise audio 3,5 mm avec prise en charge audio haute résolution et un ensemble de haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant.

Le Xperia 10 V coûtera 449 € en Europe et sera commercialisé mi-juin. Gardez à l’esprit, cependant, que les précommandes et la disponibilité varient légèrement d’un marché à l’autre.