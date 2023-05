Sony Xperia 10 V en test

Dites bonjour au Sony Xperia 10 V – la solution de Sony pour le milieu de gamme. Il est livré dans une boîte simple et respectueuse de l’environnement sans aucun accessoire – juste le téléphone.









Il n’y a pas de chargeur, ni même de câble dans la boîte

À première vue, le nouveau Xperia 10 V est presque identique à son prédécesseur. Les deux ont une batterie de 5 000 mAh, la même forme et la même taille, et même le même chipset Snapdragon 695 de 6 nm.

Le nouveau téléphone fait mieux dans quelques domaines, cependant. Son écran est 0,1″ plus grand à 6,1″. Le panneau OLED a une résolution de 1080p et présente un aspect 21: 9, mais manque d’un taux de rafraîchissement rapide, ce qui peut être considéré comme un gros inconvénient de nos jours.

L’autre différence clé est l’appareil photo principal, qui a une résolution plus élevée de 48MP et un capteur 1/2″ plus grand derrière son objectif f/1.8. Les autres appareils photo sont apparemment les mêmes – 8MP 54mm 2x téléobjectif et 8MP ultra large à l’arrière, et un jeu de tir selfie 8MP.

Sony a finalement apporté des haut-parleurs stéréo à la série 10 et ils sont à l’avant. Couplé à l’écran au format 21: 9, le Xperia 10 V pourrait être un téléphone multimédia solide.









Les caméras à l’arrière et les haut-parleurs stéréo à l’avant

Le Xperia 10 V coûtera 449 € en Europe et sera commercialisé mi-juin. À ce prix, cela pourrait être difficile à vendre pour certaines personnes sur un marché dominé par Redmis, Realmes, Pocos et Galaxies.

Mais le Xperia 10 V est-il meilleur que la somme de ses composants ? Restez dans les parages pour notre examen pour le savoir.