Sony Xperia 10 IV obtient Android 13

Le Sony Xperia 10 IV est le dernier appareil de la marque à recevoir la mise à jour Android 13. L’appareil obtient le 65.1.A.4.8 Android 13 construit en tant que mise à jour OTA en Asie du Sud-Est. La mise à jour apporte également le correctif de sécurité de décembre 2022 et devrait se propager à d’autres régions dans les semaines à venir.

Android 13 offre plus d’options de personnalisation de thème, de couleur et d’icône, des mises à jour du bien-être numérique et de la sécurité, la possibilité de définir différentes langues pour différentes applications, des autorisations améliorées, etc.

Via