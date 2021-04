Sony a inauguré sa nouvelle gamme Xperia la semaine dernière et il a maintenant été révélé que le Xperia 10 III de milieu de gamme recevrait une couleur jaune exclusive pour la boutique en ligne de Docomo. Le transporteur japonais fait généralement équipe avec Sony sur des coloris en édition limitée. Les réservations pour l’exclusif Xperia 10 III sont déjà en cours alors que la date de la première vente n’est toujours pas finalisée.

Docomo mentionne un lancement «mi-juin 2021 ou plus tard» qui correspond à la promesse de Sony d’apporter la gamme Xperia III plus tard cet été. N’oubliez pas de consulter notre Hot Take sur la nouvelle gamme Xperia où nous approfondissons les trois nouveaux téléphones Sony.

La source (en japonais) | Passant par