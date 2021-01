Nouvelle année, nouveaux chiffres romains pour Sony. En 2021, nous attendons tous avec impatience la troisième génération de smartphones de l’entreprise, et aujourd’hui l’un d’entre eux a été découvert. Il s’agit du Xperia 10 III, successeur du Xperia 10 II de l’année dernière, et pratiquement impossible à distinguer de celui-ci, comme vous pouvez le voir sur les rendus ci-dessous.

Le Xperia 10 III arborera un écran de 6 pouces, et Sony s’en tient à d’énormes lunettes tout autour. Les dimensions du téléphone seraient de 154,4 x 68,4 x 8,3 mm (9,1 mm là où se trouve la bosse de l’appareil photo), ce qui le rend assez compact pour ce jour et cet âge. Il est également légèrement plus court et plus étroit que son prédécesseur, mais 0,1 mm plus épais. Donc, dans l’ensemble, vous obtiendrez un package très similaire.

On dit que la configuration de la triple caméra à l’arrière se compose d’une unité principale de 12 MP, d’un ultra-large 8 MP et d’un téléobjectif 8 MP. Les deux haut-parleurs avant sont toujours en place, tout comme la prise casque 3,5 mm. Le capteur d’empreintes digitales est à nouveau intégré dans le bouton d’alimentation sur le côté.

Selon une découverte précédente, le Xperia 10 III devrait être alimenté par le chipset Snapdragon 690 5G de Qualcomm, ce qui est logique étant donné que le 10 II utilisait également un SoC de la série 6 – le 665.

C’est tout ce que nous savons pour le moment sur le Xperia 10 III, mais il devrait devenir officiel dans les prochaines semaines, donc nous supposons qu’il y aura plus de fuites à ce sujet sur le chemin.

La source