Sony Xperia 10 III en examen

Dites bonjour au Sony Xperia 10 III qui vient d’arriver. Il s’agit de l’offre milieu de gamme de Sony et c’est une offre qui peut sembler simple à un défaut, mais qui est en fait empilée avec tout ce dont vous auriez besoin.

Déballons-le et partons de là. L’expérience de vente au détail est un peu décevante pour un téléphone qui coûte 399 £ / 429 € lors de sa précommande. Il y a un câble USB, un chargeur de 7,5 W qui semble tout droit sorti de 2008 et rien d’autre. Une affaire aurait été sympa. Mais bon, Sony propose une paire gratuite d’écouteurs à réduction de bruit Sony WH-CH710N avec une pré-commande.

Le Sony Xperia 10 III ne fait pas une première impression mémorable, mais c’est un cas solide de ne pas juger quelque chose par son apparence. Tout sur ce téléphone est sobre, mais capable.

L’écran est du format classique Sony 21:9 et c’est un OLED 1080p pour démarrer. Malheureusement, Sony n’a pas pu ranger un lecteur d’empreintes digitales en dessous et à la place, il y en a un monté sur le côté.

Sous le capot se trouve un Snapdragon 690 de 8 nm qui devrait faire un bon travail en équilibrant performances et efficacité, ce qui, associé à la batterie bien dimensionnée de 4 500 mAh, devrait offrir une autonomie suffisante.

Ensuite, il existe une gamme complète d’appareils photo – large, téléobjectif 2x et ultra-large 16 mm. Le matériel de l’appareil photo derrière les objectifs n’est pas le plus impressionnant, mais nous nous attendons à ce que le traitement Sony assure de bons résultats comme d’habitude.

Enfin, il y a la prise casque 3,5 mm avec prise en charge audio LDAC et Hi-Res, les haut-parleurs stéréo et la résistance à l’eau et à la poussière IP68 pour une tranquillité d’esprit.







Simple mais riche en fonctionnalités

Comparer le Xperia 10 III à son prédécesseur en fait un jeu amusant. À y regarder de plus près, le III est légèrement plus court que le II. C’est aussi un peu plus lourd, ce qui n’est pas immédiatement perceptible. Ce qui est susceptible d’être perceptible, c’est l’augmentation de 20% de la capacité de la batterie sur le nouveau téléphone.







Sony Xperia 10 III est plus court que son prédécesseur

Nous avons commencé notre test du Xperia 10 III alors restez à l’écoute !