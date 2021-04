Aux côtés des tout nouveaux Xperia 1 III et Xperia 5 III, Sony a présenté une offre de milieu de gamme convaincante baptisée Xperia 10 III. Comme son nom l’indique, il s’agit de la troisième actualisation du Xperia 10 de 2019 et apporte des mises à jour à tous les niveaux. C’est également le premier Xperia de milieu de gamme avec une connectivité 5G.

La face avant est occupée par un écran OLED de 6 pouces avec prise en charge HDR 10 et un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Sony a encore une fois opté pour un grand format 21: 9, mais a réussi à raccourcir le téléphone de 3 mm et à réduire d’un millimètre la largeur, ce qui rend le Xperia 10 III plus compact et facile à utiliser.

L’écran est protégé par Gorilla Glass 6 tout comme l’arrière. Vous bénéficiez également d’une classification IP65 / 68 et d’une prise casque avec prise en charge LDAC et audio haute résolution.







Le département de la caméra est titré par un appareil photo principal 12MP avec un objectif équivalent 27 mm aux côtés d’un vivaneau ultra-large 8MP et d’un module téléobjectif 8MP avec un objectif équivalent 54 mm. Il y a des rafales de 10 ips avec réglage automatique de l’exposition pour chaque prise de vue, comme sur les modèles Xperia plus haut de gamme.

Le téléphone fonctionne sur le chipset Snapdragon 690 5G associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. La batterie est passée à 4500 mAh tandis que la façade logicielle est couverte par Android 11.

Le Sony 10 III est disponible en noir, blanc, bleu et rose. Le prix n’a pas été révélé, alors que la disponibilité arrive au «début de l’été».