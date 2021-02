Sony Xperia 10 III apparaît sur Geekbench avec un chipset Snapdragon 765G

Sony devrait proposer très prochainement le Xperia 1 III et le Xperia 10 III. Le midranger est maintenant apparu sur Geekbench avec un chipset quelque peu surprenant – le Qualcomm lito, mieux connu sous le nom de Snapdragon 765G.

Le SoC peut être caché derrière un surnom, mais les résultats de Geekbench s’alignent avec d’autres appareils alimentés par SD 765G. Ce qui est plus surprenant, c’est que Sony optera pour le chipset 5G relativement ancien, plutôt que pour le Snapdragon 690 5G, selon les rumeurs, après tout, le Xperia 10 II a également opté pour une plate-forme de série 6 – le 665.

La liste Geekbench a également révélé que le nouveau Xperia 10 III aura une option de 6 Go de RAM, ce qui sera une première pour les midrangers – les deux prédécesseurs ont atteint un maximum de 4 Go. Avoir plus de stockage et un chipset plus rapide soulève la question logique de savoir si le nouveau téléphone s’en tiendra à un prix relativement bas d’environ 350 $ ou aura un prix plus élevé.

