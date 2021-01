Le dernier téléphone Sony à obtenir Android 11 est le Xperia 10 II. Sony lance une mise à jour du micrologiciel 59.1.A.0.485 en Asie du Sud-Est et il devrait être diffusé progressivement dans d’autres régions dans les semaines à venir.







Écran de mise à jour Xperia 10 II Android 11 (Source: XDA)

La nouvelle mise à jour est d’un peu moins de 1 Go et le correctif de sécurité de décembre. Comme avec d’autres mises à jour récentes du logiciel Xperia, vous pouvez vous attendre aux ajouts standard d’Android 11 tels que les bulles de discussion, la gestion des notifications révisée et les autorisations uniques. D’autres extras incluent Battery Care qui peut limiter la charge à 80% ou 90% pour la longévité de la batterie, des contrôles multimédias améliorés, un enregistreur d’écran natif et un historique des notifications.

