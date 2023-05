Sony Xperia 1 V passe en précommande aux États-Unis avec des LinkBuds gratuits et une carte-cadeau de 50 $

La semaine dernière, Sony a dévoilé son tout nouveau smartphone phare, le Xperia 1 V. Il est livré avec un tout nouvel appareil photo principal avec un capteur 70 % plus grand que celui de son prédécesseur, le chipset Snapdragon 8 Gen 2 et une batterie de 5 000 mAh, ainsi que des haut-parleurs stéréo. , une prise casque 3,5 mm et un écran tactile 4K. C’est une bête, et si vous souhaitez approfondir chaque aspect de celui-ci, nous avons une revue complète du Xperia 1 V pour vous !

Le jour du lancement, nous n’avons obtenu que des prix pour l’UE et le Royaume-Uni de Sony (1 399 € et 1 299 £, respectivement) ainsi qu’un vague délai de sortie « fin juin ». Grâce à Amazon, il y a plus à dire aujourd’hui pour le marché américain.

Le Xperia 1 V est maintenant en précommande aux États-Unis, d’Amazon, pour 1 399 $. Il sortira le 28 juillet. Si vous pré-commandez, vous obtenez un forfait spécial au même prix que le téléphone (vous devez cependant sélectionner le forfait, gardez cela à l’esprit). Outre le combiné, cela comprend une paire d’écouteurs véritablement sans fil Sony LinkBuds et une carte-cadeau de 50 $. Au rythme actuel des LinkBuds, qu’Amazon vend désormais pour 138 $, c’est une valeur totale de 188 $. Pas trop minable, mais pas trop bouleversant non plus. Peut-être que de meilleurs bundles seront disponibles à l’avenir ? Nous vous ferons savoir si nous en trouvons.