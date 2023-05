Sony Xperia 1 V dévoilé avec capteur empilé Exmor T, écran OLED 4K

Sony vient de dévoiler son nouveau produit phare Xperia 1 V, apportant le premier capteur empilé Exmor T pour mobile qui promet d’élever la photographie de smartphone en basse lumière à un nouveau niveau. Nous obtenons également la marque pour l’écran OLED 4K 21:9 de la série et le dernier et le meilleur chipset Snapdragon.

L’écran du Sony Xperia 1 V mesure 6,5 pouces et se rafraîchit jusqu’à 120 Hz. Il conserve le moteur X1 pour mobile du Xperia 1 IV qui vise à améliorer la qualité des vidéos avec quelques améliorations logicielles intelligentes. Il est recouvert d’une feuille de Gorilla Glass Victus 2 et dispose d’un cadre complet classique sur le dessus pour la caméra selfie 12MP avec capteur 1/2,9″.

Le dos est également recouvert de Gorilla Glass Victus 2 et présente une finition adhérente unique qui ne ressemble à aucun autre téléphone. Combiné avec les côtés striés, il améliore vraiment la maniabilité du Xperia 1 V. Les certifications IP65 et IP68 signifient que vous n’avez pas non plus à vous soucier de la poussière et de l’eau.

À l’intérieur du Xperia V se trouve un chipset Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Contrairement à presque tous les autres smartphones haut de gamme, le produit phare de Sony est livré avec un emplacement pour carte microSD qui permet une extension facile du stockage. Sony tient à ne pas répéter le fiasco de surchauffe qui était le Xperia 1 IV et donc le Xperia 1 V est livré avec un volume de feuille de diffusion de chaleur 60 % plus grand. La société a également travaillé dur pour réduire la consommation d’énergie de l’appareil photo, qui est l’un des principaux producteurs de chaleur à l’intérieur d’un smartphone moderne.

Heureusement, la consommation d’énergie inférieure n’a pas été obtenue en réduisant la taille du capteur. Au lieu de cela, derrière l’objectif F/1.9 se trouve un imageur 1/1.35″ qui est 70 % plus grand que celui du Xperia 1 IV. Il s’agit d’un capteur multi-aspect de 52MP, c’est-à-dire qu’il a un rapport 4,3:3 qui se situe à mi-chemin entre les photos fixes 4:3 normalement utilisées et le 16:9 de la plupart des vidéos. Ainsi, bien que vous ne puissiez pas utiliser la pleine résolution dans les deux scénarios, vous obtenez un peu de recadrage dans chacun au lieu de beaucoup dans l’un des cas. Vous vous souvenez peut-être du Nokia 808 PureView réussir un tour similaire a l’époque.

Mais le Sony Xperia 1 V n’a pas l’ancien capteur FSI du 808 – à la place, il est équipé d’un imageur BSI Quad-Bayer moderne avec des pixels individuels de 1,12 μm qui combinent 4 à 1 pour produire des images fixes de 12 MP avec des pixels de 2,24 μm. Mais ce qui le rend vraiment unique, c’est la structure de pixels qui voit la photodiode et le transistor divisés en deux couches distinctes, ce qui permet de maximiser la quantité de lumière capturée et de réduire le bruit.

Sony affirme que le nouveau capteur permettra au Xperia 1 V de fonctionner deux fois mieux que son prédécesseur dans un environnement peu éclairé. La société a également enfin activé le mode nuit pour aider dans ces environnements très sombres.

Au-delà de l’appareil photo principal, le nouveau produit phare de Sony propose le même téléobjectif 85-125 mm F/2.3-F/2.8 12MP avec zoom continu que l’ancien. Un autre capteur 12MP se trouve derrière l’appareil photo ultra large 16 mm avec autofocus. Le capteur TOF a disparu, car Sony affirme que ses algorithmes d’IA sont si avancés à ce stade qu’ils l’ont rendu redondant.

Sony a mis à jour ses applications Photo Pro et Video Pro destinées aux créateurs avec une interface utilisateur verticale et une mise au point maximale, tandis que les streamers ont désormais la possibilité de surveiller le chat en direct directement depuis l’écran du téléphone.

Côté audio, le Sony Xperia 1 V apporte des haut-parleurs stéréo améliorés avec plus de volume et des basses plus riches. La prise audio 3,5 mm est là pour rester pour ceux qui préfèrent encore utiliser des écouteurs filaires.

Le Sony Xperia 1 V est alimenté par une batterie de 5 000 mAh qui prend en charge une charge filaire de 30 W pour retrouver 50 % de charge en 30 minutes. Le téléphone est également livré avec une charge sans fil et inversée et Sony promet qu’il conservera au moins 80% de la capacité de sa batterie après trois ans d’utilisation.

Le Sony Xperia 1 V sera disponible en noir, argent platine et vert kaki à partir de fin juin avec une disponibilité spécifique sur le marché qui sera détaillée ultérieurement. Il coûtera 1 399 € en Europe continentale et 1 299 £ au Royaume-Uni. Les prix américains seront confirmés sous peu.