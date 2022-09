Sony a annoncé plus tôt dans la journée un nouvel accessoire de jeu pour son Xperia 1 IV qui apporte un refroidissement actif et quatre ports supplémentaires. En plus de l’accessoire, Sony a également annoncé un nouveau smartphone Xperia 1 IV Gaming Edition qui apporte 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Tout le reste, des spécifications à la conception, est identique à la signification habituelle du Xperia 1 IV – un écran OLED 4K de 6,5 pouces, un chipset Snapdragon 8 Gen 1 et une batterie de 5 000 mAh. Les acheteurs obtiennent également le nouvel accessoire Xperia Stream annoncé gratuitement avec le Xperia 1 IV Gaming Edition.









Sony Xperia 1 IV Édition Gaming

Xperia 1 IV Gaming Edition se vend à 175 000 JPY, ce qui se convertit en 1 225 $. Il est déjà disponible en pré-commande au Japon auprès de Sony et Docomo tandis que les ventes officielles commencent le jeudi 15 septembre. Les prix et la disponibilité internationaux ne sont pas encore détaillés.

