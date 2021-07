Sony Xperia 1 III passe en pré-commande aux États-Unis avec une paire d’écouteurs WF-1000XM3 gratuite

Juste à temps, le Sony Xperia 1 III est finalement passé en précommande aux États-Unis, plus de deux mois après son annonce en avril. Mais si vous pensiez que c’était une longue attente, préparez-vous à attendre encore plus, car la date de sortie est le 19 août !

Si vous osez pré-commander et attendez aussi longtemps la livraison, vous bénéficiez d’avantages. Tout d’abord, une paire gratuite d’écouteurs sans fil véritables WF-1000XM3 de Sony, en argent ou en noir (au choix). Ce ne sont peut-être pas les derniers et les meilleurs écouteurs antibruit de la société (supplantés par le WF-1000XM4 récemment lancé), mais ils sont toujours excellents.

De plus, si vous pré-commandez, vous recevrez 43 200 points CP Call of Duty Mobile, soit une valeur de 540 $ (si vous demandez à Sony), soit une valeur de 700 $ (si vous demandez à B&H). Les écouteurs ont une valeur de 230 $ en fonction de leur prix de lancement, bien que vous puissiez probablement les acheter moins cher dès maintenant.

Quoi qu’il en soit, comme nous l’avons laissé entendre ci-dessus, vous pouvez pré-commander le Xperia 1 III à partir de La propre boutique en ligne de Sony, ou de B&H. Dans le premier cas, le prix est de 1 299,99 $, tandis que si vous optez pour ce dernier détaillant, vous ne paierez que 1 298 $. Ce sont là d’énormes économies de 1,99 $ !

Sarcasme mis à part, nous avons hâte d’avoir le dernier smartphone phare de Sony au bureau afin de pouvoir le soumettre à notre batterie de tests habituelle pour l’examen. Le téléphone semble impressionnant sur le papier, avec un écran OLED 6,5″ 1644×3840 120 Hz, le chipset Snapdragon 888, 12 Go de RAM, 256/512 Go de stockage extensible, un système de caméra arrière quad avec un capteur principal de 12 MP avec OIS, un 12 MP téléobjectif pouvant basculer entre un équivalent 70 mm et 105 mm pour un zoom optique 2,9x/4,4x, un ultra-large de 12 MP avec mise au point automatique et un capteur de profondeur ToF de 0,3 MP.

À l’avant, vous obtenez un appareil photo de 8 MP pour les selfies, et le téléphone dispose d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 30 W et une prise en charge de la charge sans fil. Il fonctionne sous Android 11.