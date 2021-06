Sony Xperia 1 III obtient un score de réparabilité de 6/10 dans la vidéo de démontage

Le Sony Xperia 1 III a l’air assez old-school à l’extérieur, mais l’intérieur est une couche sur une couche de composants modernes. Et si l’un d’eux casse ? Il devra être remplacé et la vidéo ci-dessous montre le processus de démontage étape par étape.

Sony n’a rien fait de trop fou, tout est maintenu par des vis Philips et une quantité modérée de colle. Cependant, il existe plusieurs couches liées entre elles par des câbles flexibles, qui doivent être démontées.

La bonne nouvelle est que si vous devez remplacer l’écran, il vous suffit de démonter l’assemblage inférieur pour atteindre le câble flexible de l’écran, vous n’avez pas à manipuler l’assemblage supérieur avec la carte mère double couche. Vous devriez également pouvoir accéder à la batterie sans retirer trop de composants.

Les autres éléments à noter dans cette vidéo sont les joints en caoutchouc qui donnent au téléphone son indice de protection IP68/IPX5. Pour la gestion thermique, il existe des films de graphite et de cuivre ainsi que des coussinets thermiques qui éloignent la chaleur du chipset et de la batterie et vers le cadre central métallique de l’appareil.

Avis sur PBK donne au Xperia 1 III un score de réparabilité de 6/10 car le démontage de certains composants peut être assez délicat et prendre un certain temps.