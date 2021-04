Sony vient de tenir son événement Xperia, présentant trois nouveaux téléphones, dont deux sont des produits phares à part entière – Xperia 1 III et Xperia 5 III. Comme précédemment, ce dernier vise à séduire les utilisateurs à la recherche de quelque chose de plus compact sans rien sacrifier en termes d’expérience utilisateur. Les deux téléphones ont des téléobjectifs variables uniques qui peuvent basculer entre 70 mm et 105 mm, ce qui équivaut à un zoom optique d’environ 2,9x et 4,4x.

Le tireur lui-même utilise un capteur Sony 12MP 1 / 2,9 « avec une ouverture f / 2,3 ou f / 2,8 en fonction de la distance focale que vous utilisez et de la stabilisation optique de l’image. Le zoom numérique peut désormais atteindre l’équivalent de 300 mm, contre 200 mm sur le Xperia 1 II et 5 II et Sony l’appelle le zoom à super résolution AI.

L’appareil photo principal utilise le bon vieux capteur 12MP 1 / 1.7 « couplé à un objectif f / 1.7 OIS tandis que le vivaneau ultra-large a un imageur 12MP 1 / 2.6 », une ouverture f / 2.2 et une mise au point automatique, ce qui n’est pas si courant sur les unités ultra-larges même parmi les produits phares.

Pour des performances optimales sur ces précieux appareils photo, Sony a mis les objectifs ZEISS avec un revêtement en T. Les fonctionnalités logicielles supplémentaires incluent Eye AF en temps réel en plus de Eye AF déjà existant qui fonctionne sur les animaux et les humains, Optical SteadyShot et l’enregistrement 4K à 120 ips pour ces prises de ralenti nettes.

La caméra frontale reste apparemment inchangée par rapport à l’année dernière – en utilisant le même capteur 8MP. La seule différence dans le département de la caméra est la caméra 3D ToF, qui est exclusive au Xperia 1 III. Cela signifie qu’il est également le seul à prendre en charge la mise au point automatique Eye en temps réel suivi, bien que le Xperia 5 III dispose toujours de la fonction Eye AF en temps réel.

Avec les caméras pour la plupart identiques, ce sont les écrans qui distinguent le Xperia 1 III et le Xperia 5 III. Le plus grand Xperia 1 III utilise un panneau OLED 4K de 6,5 pouces avec un rapport d’aspect cinématographique 21: 9 et est capable de fonctionner à 120 Hz et d’afficher du contenu HDR.

Le Xperia 5 III passe également à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais sur un panneau OLED plus petit de 6,1 pouces de résolution Full HD avec le même rapport d’aspect 21: 9 et à nouveau avec prise en charge HDR.

Les deux téléphones sont alimentés par le chipset phare Snapdragon 888, le Xperia 1 III ayant 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage. Le Xperia 5 III obtient les versions légèrement plus conservatrices de 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go. Les deux téléphones ont des emplacements hybrides à double carte SIM afin que vous puissiez facilement étendre le stockage via une carte microSD si vous en avez besoin.

Même la batterie est la même – une unité de 4500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide jusqu’à 30 W (50% en 30 minutes) promettant une durée de vie de 3 ans. Le Xperia 1 III ajoute également la charge sans fil, mais le Xperia 5 III se passe de cela.

Ce ne serait pas une version phare appropriée si les fonctionnalités multimédia et de jeu étaient laissées de côté afin que Sony ne déçoive pas non plus. Les deux appareils sont dotés de puissants haut-parleurs stéréo et d’une réduction du flou de mouvement de 240 Hz dans les jeux pris en charge. L’élévateur gamma faible améliore la visibilité dans les ombres, tandis que l’égaliseur sonore vous aide à mieux entendre les coups de feu et les pas. Sony a également fait des efforts supplémentaires pour améliorer l’entrée du microphone pendant le chat vocal – en supprimant le bruit de fond et en éclaircissant la parole.

L’enregistrement de jeu est également disponible jusqu’à 1080p à 120 ips et il existe une fonctionnalité intéressante que Sony appelle l’enregistrement de temps de retour arrière. C’est similaire à l’enregistrement des moments forts de Nvidia, où il enregistre constamment les 30 dernières secondes pendant le jeu. Donc, si vous souhaitez enregistrer votre point culminant du jeu, appuyez simplement sur Record et le logiciel rembobine les 30 dernières secondes et les enregistre.







Xperia 1 III et Xperia 5 III

La dernière différence clé entre le Xperia 1 III et le Xperia 5 III est la protection de l’écran. Le premier utilise Gorilla Glass Victus pour l’avant et Gorilla Glass 6 givré pour l’arrière, tandis que le plus petit modèle se contente de deux feuilles Gorilla Glass 6. Les deux téléphones sont classés IP65 / 68 pour la protection contre la poussière et l’eau.

Les couleurs disponibles pour le Xperia 1 III sont Frosted Black. Frosted Grey et Frosted Purple tandis que les couleurs du Xperia 5 III sont juste le noir, le vert et le rose. Sony indique que les deux téléphones seront disponibles au début de cet été avec des prix à confirmer plus tard.