L’activité smartphone de Sony est une ombre de ce qu’elle était autrefois, mais la société a saisi cette opportunité pour recentrer ses efforts sur la construction de téléphones pour ses fans avant tout.

Le Xperia 1 II de 2020 était le premier smartphone compatible 5G de Sony et constitue l’un des rares appareils que la société a lancés cette année. Comme son prédécesseur, il intègre une multitude de forces technologiques pour lesquelles la marque est connue, ainsi que l’expertise d’autres départements et entreprises Sony, comme son équipe de caméras Alpha.

Bien que nous ne nous attendions pas à ce que la société inquiète de si tôt Apple ou Samsung, nous sommes toujours extrêmement curieux de voir ce que le prochain téléphone phare de Sony – supposé être le Sony Xperia 1 III – apportera au tableau en 2021.

Combien coûte le Sony Xperia 1 III?

Le Xperia 1 de 2019 a été conçu pour représenter une sorte de réinitialisation pour la ligne de smartphones de Sony et, bien qu’il offre des qualités uniques dans un espace phare encombré, il n’a pas offert le même attrait de masse que des appareils comme son concurrent de l’époque, le Samsung Galaxy S10.

Son trait le plus problématique est peut-être qu’il est arrivé à un prix nettement plus élevé que celui de ses concurrents partageant les mêmes idées, avec 849 £ lorsque des appareils comme le S10 coûtent entre 150 £ et 200 £ de moins, sans vraiment perdre de véritable avantage concurrentiel.

L’ajout de la 5G, d’une technologie d’affichage plus avancée et d’une intégration encore plus étroite avec la technologie de caméra Alpha de Sony a poussé cette disparité de prix encore plus loin, le Xperia 1 II coûtant 1099 £.

Alors que la 5G est supposée être proposée en standard sur le Xperia 1 III de l’année prochaine, nous espérons que les autres innovations que Sony place dans son prochain produit phare ne font pas augmenter le prix davantage – ce qui en fait davantage un Galaxy Note / pliable. concurrent du point de vue des prix.

Quand le Sony Xperia 1 III est-il lancé?

Les deux dernières générations de Xperia 1 ont été annoncées respectivement le 24 février 2019 et 2020.

Alors que d’autres grands lancements à venir – comme celui de la gamme Samsung Galaxy S21 – semblent s’éloigner un peu de leurs fenêtres de sortie régulières, il n’y a guère de contradiction avec l’idée que le prochain produit phare de Sony fera sa première apparition fin février de l’année prochaine (peut-être même le 24 pour la troisième fois consécutive), le téléphone étant mis en vente environ cinq mois plus tard, fin juillet.

Quelles sont les fonctionnalités du Sony Xperia 1 III?

Le Xperia 1 II est assurément un produit phare, mettant l’accent sur un superbe écran OLED 4K HDR 21: 9, des composants internes de premier plan et un trio de caméras capables (bien que capricieux), soutenu par un logiciel de smartphone de photographie et de vidéographie incroyablement robuste .







De tels traits seront vraisemblablement transmis à son successeur – le Xperia 1 III – avec des améliorations de la vitesse de l’autofocus déjà impressionnant du système de caméra, une prise de vue encore meilleure en basse lumière, une expérience de prise de vue automatique améliorée et l’option d’un affichage à taux de rafraîchissement plus élevé, sans perdre les avantages de signature de l’offre actuelle, à savoir sa résolution (le Xperia 1 II arbore une dalle 60Hz).

On a supposé que le 1 III serait également alimenté par la meilleure et la plus brillante puce mobile de Qualcomm du moment et les premiers signes que le Snapdragon 888 nouvellement annoncé figurerait dans le téléphone semblent avoir été découverts.

Le nouveau smartphone phare de Sony avec Snap875 🙂 pic.twitter.com/1NfDhnUS0Q – Nodar Sikharulidze (@NodSikharulidze)

20 octobre 2020

Les tweets publiés par l’utilisateur Nodar Sikharulidze montrent ce qui semble être du code extrait de divers fichiers .JAR, provenant du serveur de distribution de micrologiciels de Sony Mobile; tous faisant mention du « SM8350 » – le numéro de modèle désormais lié au Snapdragon 888.

Bien que nous ne puissions pas garantir la crédibilité de la source, si elle est réelle, c’est le premier signe d’un matériel confirmé et de l’existence du Xperia 1 III (ou à tout le moins d’un téléphone phare 2021 de Sony).

