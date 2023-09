Sony World Photography Awards : Boris Eldagsen rejette le prix pour l’image générée par l’IA

CNN

Un artiste allemand a refusé un prix d’un prestigieux concours international de photographie après avoir révélé que sa candidature avait été générée par l’intelligence artificielle (IA).

Boris Eldagsen, basé à Berlin, a remporté cette année la catégorie créative ouverte au Sony World Photography Award avec son projet « Pseudomnesia : The Electrician ».

L’image étrange en noir et blanc montre deux femmes de générations différentes – la femme plus âgée semblant s’accrocher à la plus jeune par derrière.

Les organisateurs ont déclaré avoir été informés de l’implication d’IA, mais ont déclaré qu’il y avait eu des tentatives « délibérées » de les induire en erreur.

Eldagsen a déclaré qu’il espérait que ses actions ouvriraient le débat sur la question et conduiraient à « des concours séparés pour les images générées par l’IA ».

Eldagsen a déclaré dans une déclaration partagée sur son site Internet qu’il avait été un « singe effronté » dans le but d’ouvrir la conversation autour des images générées artificiellement.

« Merci d’avoir sélectionné mon image et d’avoir fait de ce moment un moment historique, car c’est la première image générée par l’IA à remporter un prestigieux (sic) concours international de PHOTOGRAPHIE. Combien d’entre vous savaient ou soupçonnaient qu’il s’agissait d’une IA générée ? Il y a quelque chose qui ne va pas, n’est-ce pas ? »

Il a poursuivi : « Les images et la photographie IA ne devraient pas rivaliser dans un prix comme celui-ci. Ce sont des entités différentes. L’IA n’est pas la photographie. Par conséquent, je n’accepterai pas le prix.

Il a déclaré avoir postulé « comme un singe effronté » pour savoir si les concours « sont préparés pour la participation des images d’IA. Ils ne sont pas. »

Eldagsen a déclaré mardi à CNN : « Cela montre qu’à l’heure actuelle, le monde de la photographie a été pris par surprise après ce développement, car subtilement, vous pouvez créer des images qui ressemblent à de la photographie, mais vous n’avez pas besoin d’avoir les compétences et l’expertise des photographes. »

Il a déclaré que l’IA avait laissé de nombreux photographes « menacés et effrayés de perdre leur emploi, ce qui arrivera ».

Eldagsen a déclaré que son intention n’était pas de créer des troubles, mais d’ouvrir une conversation importante.

« Il ne s’agissait pas de gagner quoi que ce soit », a-t-il déclaré. « Je faisais juste un test pour voir s’ils en étaient conscients – comme un hacker qui pirate un système non pas pour l’exploiter, mais pour voir s’il y a des faiblesses. »

Dans d’autres déclarations sur son site Internet, il a déclaré qu’il avait informé les organisateurs de la participation d’AI.

Les organisateurs ont déclaré que 2023 avait vu le plus grand nombre de candidatures au cours des 16 années d’histoire du prix. Plus de 415 000 images ont été soumises aux concours de cette année, dont plus de 180 000 éligibles pour les catégories professionnelles.

Trois finalistes, ainsi que cinq à sept photographes présélectionnés, ont été choisis dans chaque catégorie. Les images sélectionnées ont été prises par des photographes de plus de 30 pays, dans des lieux allant d’une cimenterie abandonnée en Chine à un marché aux poissons en Somalie.

La World Photography Organisation, qui gère le concours, a déclaré mardi à CNN dans un communiqué que, lors des échanges du concours avec Eldagsen avant de l’annoncer comme vainqueur de la catégorie le 14 mars, il avait confirmé la « co-création » de cette image à l’aide de l’IA. .

« La catégorie créative du concours ouvert accueille diverses approches expérimentales de création d’images, depuis les cyanotypes et radiographies jusqu’aux pratiques numériques de pointe », ont indiqué les organisateurs.

« À ce titre, suite à notre correspondance avec Boris et aux garanties qu’il a fournies, nous avons estimé que sa candidature remplissait les critères de cette catégorie, et nous avons soutenu sa participation. De plus, nous étions impatients de participer à une discussion plus approfondie sur ce sujet et avons accueilli favorablement le souhait de dialogue de Boris en préparant des questions pour une séance de questions-réponses dédiée avec lui sur notre site Web.

« Comme il [Eldagsen] a maintenant décidé de refuser sa récompense, nous avons suspendu nos activités avec lui et, conformément à ses souhaits, l’avons retiré du concours. Compte tenu de ses actions et de ses déclarations ultérieures faisant état de ses tentatives délibérées de nous induire en erreur, et donc d’invalider les garanties qu’il a fournies, nous ne nous sentons plus en mesure d’engager un dialogue significatif et constructif avec lui.

Le communiqué indique que les organisateurs reconnaissent « l’importance de ce sujet et son impact sur la création d’images aujourd’hui ».

« Bien que certains éléments des pratiques de l’IA soient pertinents dans les contextes artistiques de création d’images, les prix ont toujours été et continueront d’être une plate-forme pour défendre l’excellence et les compétences des photographes et des artistes travaillant dans ce médium », a ajouté l’Organisation mondiale de la photographie.

Image du haut : l’image générée par l’IA de Boris Eldagsen intitulée « Pseudomnesia : The Electrician » a été soumise aux Sony World Photography Awards 2023 et a remporté le premier prix dans la catégorie créative ouverte.