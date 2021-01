Sony fabrique certains des écouteurs les plus vendus sur le marché, alors quand la prochaine paire arrivera-t-elle? Plus précisément, le casque supra-auriculaire à réduction de bruit WH-1000XM5.

Les nouveaux écouteurs ne seront peut-être pas sur le point de sortir bientôt, mais ici, nous examinerons quand ils sont susceptibles d’arriver, si vous devriez les attendre et notre liste de souhaits pour les canettes.

Quand le Sony WH-1000XM5 sortira-t-il?

Pour prédire quand un nouveau produit technologique sera lancé – lorsqu’il n’y a pas de fuite – la meilleure chose à faire est de revenir sur le calendrier de publication précédent.

Sony n’avait même pas de paire d’écouteurs à réduction de bruit phare avant le second semestre de 2016, lorsque le WH-1000XM est arrivé. Sony a ensuite suivi le WH-1000XM2 un an plus tard, car le XM2 était déjà en développement avant l’arrivée des originaux.

Le WH-1000XM3 a ensuite été lancé en août 2018, suivi d’un écart plus long avec le WH-1000XM4 en août 2020.







Avec ce modèle, il semble raisonnable de supposer que le WH-1000XM5 sera lancé en août 2022 plutôt que cette année.

Cela peut sembler long, mais Sony devrait encore avoir de nouvelles canettes en 2021. Il est plus probable que nous verrons le WF-1000XM4 cette année car ils doivent être actualisés avec le WF-1000XM3 qui vieillit un peu maintenant .

Et oui, Sony doit changer son système de dénomination. WF est utilisé pour les écouteurs sans fil, tandis que WH est pour les écouteurs supra-auriculaires traditionnels.

Dois-je attendre le WH-1000XM5?

Acheter maintenant ou attendre le prochain modèle est toujours une question d’achat technologique délicate, mis à part les délais, cela dépend en grande partie du budget dont vous disposez et des écouteurs dont vous disposez actuellement.

Les différences XM3 vs XM4 sont assez minimes, donc bien que nous ayons donné au modèle actuel un autre examen 5 étoiles, nous ne pensions pas non plus que les propriétaires de XM3 se précipiteraient pour mettre à niveau.

Si vous n’avez ni l’un ni l’autre, cela dépend si les fonctionnalités intelligentes de l’intelligence artificielle du XM4 sont suffisamment tentantes pour dépenser plus d’argent. Ils ont des fonctionnalités telles que Speak-to-chat, Advanced Adaptive Sound Control et DSEE Extreme.

Avec le XM4 à 330 £ et le XM3 à environ 220 £, l’ancien modèle a certainement un meilleur rapport qualité-prix étant donné qu’ils sont identiques sur le plan sonore.







Liste de souhaits et prévisions du Sony WH-1000XM5

Une partie de la discussion «devrais-je attendre» repose sur ce que le XM5 apportera à la table. Il est trop tôt pour des fuites ou des rumeurs, mais nous savons ce que nous aimerions qu’ils aient.

Bien que le plastique soit léger, ce serait bien si Sony utilise des matériaux plus haut de gamme. Peut-être pas pour toute la construction, mais un peu plus de métal et de cuir les rendrait plus luxueux, à coup sûr.

Plus d’options de couleurs seraient également bien et tant que nous y sommes, les oreillettes magnétiques ne feraient pas de mal.

Il semblerait raisonnable pour le XM5 d’obtenir une nouvelle puce QN2 et en regardant une discussion en ligne sur le XM5, nous pouvons être d’accord avec les mises à niveau recherchées telles que la charge plus rapide, la prise en charge étendue de LDAC et d’EQ ainsi que l’ajout d’aptX à faible latence.