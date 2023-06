Sony WF-1000XM5 : fuite de plus de détails

Les vrais écouteurs sans fil phares WF-1000XM5 de Sony ont beaucoup fui ces derniers mois, ce qui signifie que leur lancement approche définitivement – en fait, une nouvelle source affirme qu’ils seront enfin officiels dans les prochains jours.

Juste avant cela, nous avons quelques détails supplémentaires sur la paire. Les WF-1000XM5 sont très légers, à seulement 5,9 g. Ils sont livrés avec ce que Sony appelle Dynamic Driver X, qui mesure 8,4 mm en diagonale et est censé fournir une excellente qualité audio.

Il y a deux processeurs propriétaires à bord ainsi que des micros à double rétroaction, qui permettent une optimisation en temps réel de l’effet de suppression du bruit pour offrir les meilleures performances de suppression active du bruit (ANC) en fonction de l’environnement.

Chaque écouteur dispose de trois micros, qui peuvent apparemment détecter le bruit plus précisément qu’auparavant afin d’optimiser le son si nécessaire. Les nouveaux pilotes offrent des « voix plus riches », indique Sony dans ses supports marketing. HiRes Audio et DSEE Extreme sont pris en charge. Le WF-1000XM5 intègre des capteurs de conduction osseuse et la technologie « Precise Voice Pickup » pour des appels de qualité même dans des environnements bruyants.

Le boîtier dispose d’une batterie de 500 mAh qui peut prolonger l’autonomie totale des écouteurs à 24 heures. Cela dit, on ne sait toujours pas quelle est la durée de vie de la batterie dont les bourgeons eux-mêmes sont capables. Charger les bourgeons dans le boîtier pendant trois minutes donne une heure de lecture, et charger complètement le boîtier et les bourgeons devrait prendre deux heures.

Le WF-1000XM5 dispose de Bluetooth 5.3 et prend en charge les connexions multipoints. Les écouteurs sont certifiés IPX4 pour résister à la sueur et aux éclaboussures.

Ce sont toutes les nouvelles informations que nous avons de la fuite d’aujourd’hui, et bien que les prix n’aient pas été dévoilés, ne vous attendez pas à ce qu’ils soient bon marché. Quoi qu’il en soit, s’ils sont effectivement annoncés dans quelques jours, nous découvrirons très bientôt tout ce qu’il y a à savoir à leur sujet.

Source (en allemand)