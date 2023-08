Sony WF-1000XM5 en cours d’examen

Les écouteurs de Sony sont en quelque sorte cultes. Il n’y a pas d’autre moyen d’expliquer pourquoi tant de gens connaissent par cœur leurs numéros de modèle et pourquoi ils peuvent faire la différence entre la gamme WH (les plus grandes, celles qui se trouvent sur l’oreille) et la gamme WF.

Nous avons maintenant les derniers écouteurs Sony TWS avec suppression active du bruit – les produits phares WF-1000XM5 et ils ont de grandes chaussures à remplir.

Les têtes sont disponibles en noir ou argent (qui est beaucoup plus beige) et coûtent 319 €/259 £/299 $. Ils sont livrés dans une boîte écologique avec un câble USB et trois paires d’embouts supplémentaires, totalisant XS, S, M et L.

Les WF-1000XM5 sont plus petits (25 % pour être exact et 20 % plus légers) et plus confortables, ce qui est peut-être la plus grande mise à jour qu’ils auraient pu apporter. Les 1000XM4 étaient une corvée à garder dans vos oreilles pendant de longues périodes. La douleur pure et simple liée à l’utilisation des écouteurs précédents était cependant largement compensée par leurs prouesses audio et leur étonnante suppression active du bruit. Sony dit que le modèle de cette année est meilleur dans les deux domaines – cela en ferait-il alors le meilleur du marché ?

Les écouteurs sont dotés du dernier processeur intégré V2 de Sony, qui « libère le potentiel de la puce QN2e ». Ensuite, il y a le nouveau Dynamic Driver X, qui permet une large réponse en fréquence et des voix claires.

La touche finale sont les nouveaux embouts auriculaires en mousse de polyuréthane. La plupart des autres écouteurs du marché utilisent des embouts en caoutchouc ou en silicone. Les embouts en mousse permettent une meilleure étanchéité lorsque les écouteurs sont dans vos oreilles et offrent une meilleure isolation passive.









Les embouts en mousse polyuréthane

Il y a beaucoup de choses à faire avec ces têtes, alors restez à l’écoute pour un aperçu plus détaillé.