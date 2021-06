Sony WF-1000XM4 sont plus petits, prennent en charge LDAC et ont une meilleure suppression du bruit

La dernière paire d’écouteurs TWS de Sony, le WF-1000XM4, est là et améliore ses prédécesseurs dans tous les domaines. Cela est en partie dû à la puce Sony V1 plus performante, mais les bourgeons eux-mêmes ont une meilleure construction, ce qui permet une meilleure qualité audio et une meilleure suppression du bruit.

Ce sont les premiers bourgeons TWS au monde à prendre en charge l’audio Hi-Res sur le codec LDAC (ou c’est ce que prétend Sony). LDAC transporte jusqu’à 3 fois la quantité de données par rapport à l’audio Bluetooth typique. La fonction DSEE Extreme utilise l’IA pour reconstruire l’audio compressé en quelque chose de « qualité proche de la haute résolution ».









Le nouveau WF-1000XM4 de Sony améliore tous les aspects du WF-1000XM3

Le processeur V1 plus puissant améliore l’annulation active des hautes fréquences et atteint des niveaux de bruit globalement inférieurs de 40 % par rapport à la génération XM3. La nouvelle détection automatique du vent peut déclencher la fonction de réduction du bruit du vent.

Sony a apporté des amplis 24 bits améliorés, a repensé les unités de commande avec des aimants 20 % plus gros et les a placés sur un meilleur diaphragme. Le diaphragme est plus flexible, ce qui lui permet de générer un meilleur signal d’annulation à des fréquences plus basses. Cela fait aussi de meilleures basses, bien sûr.

Ce n’est pas seulement une annulation active, le modèle XM4 a également une meilleure isolation passive du bruit. Il est livré avec des embouts exclusifs en mousse de polyuréthane qui aident à atténuer le bruit. De plus, les bourgeons peuvent déterminer à quel point ils sont bien placés dans vos oreilles et peuvent vous guider pour les ajuster pour des résultats optimaux.









Haut-parleurs améliorés • Doubles micros à formation de faisceau • Embouts en polyuréthane

Les nouveaux écouteurs présentent des améliorations en termes de qualité de vie, à commencer par une prise en charge rapide du couplage pour Android et Windows 10. Le WF-1000XM4 peut détecter lorsque vous parlez, mettre automatiquement votre musique en pause et activer le son ambiant. Cela vous permet d’entendre clairement l’autre personne sans sortir les écouteurs. Sony appelle cela « Speak-to-Chat ».

Pour les appels vocaux, chaque écouteur dispose d’une paire de micros formant faisceau et d’un capteur à conduction osseuse, ce dernier pouvant capter votre voix clairement même dans des environnements bruyants. Si vous souhaitez plutôt parler à un assistant numérique, les boutons ont été optimisés pour Alexa et Google Assistant.

La puce V1 de Sony intègre la connectivité Bluetooth et la suppression du bruit. Sur la génération XM3, ces fonctions étaient réalisées avec deux puces différentes. La nouvelle puce (qui prend en charge la transmission simultanée à chaque bourgeon) combinée à des antennes repensées conduit à une connexion stable et à faible latence.











L’étui de transport mince prend en charge une charge plus rapide ainsi que la charge sans fil Qi

Le XM4 est plus petit que le XM3 et plus léger également, ce qui permet un ajustement plus confortable. Malgré cela, ils offrent une meilleure autonomie de la batterie et peuvent désormais durer jusqu’à 8 heures de lecture avec la suppression du bruit activée (ou 12 heures avec elle désactivée). C’est en hausse par rapport aux 6 heures de la génération précédente (8h avec NC désactivé).

La petite mallette de transport peut recharger les écouteurs deux fois, ce qui donne une durée d’écoute totale de 24 heures (comme auparavant, bien que l’endurance NC off soit un peu meilleure à 36 heures). Si la batterie est à plat, une charge rapide de 5 minutes suffit pour 60 minutes d’autonomie. Mieux encore, vous pouvez désormais utiliser la recharge sans fil Qi (par exemple à partir d’un téléphone prenant en charge la recharge inversée), en plus de brancher un câble USB-C.

Les Sony WF-1000XM4 sont disponibles immédiatement pour 280$/280€, vous pouvez les avoir en Siler ou Black. Si c’est trop riche pour vous, les anciens XM3 resteront disponibles à un prix inférieur, 230 $/200 € (en fait, ils sont actuellement réduits à 180 $ aux États-Unis et 170 € en France, par exemple). Notez que quelques magasins en ligne dans certains endroits n’ont pas encore répertorié les nouveaux écouteurs.