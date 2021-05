Sony WF-1000XM4 fuite dans les images à côté de la date de sortie prévue

Sony produit certains des meilleurs écouteurs antibruit depuis plusieurs années et nous obtenons maintenant une série d’images de produits réels pour les prochains écouteurs intra-auriculaires WF-1000XM4.

Découvert par Le blog Walkman, les prochains XM4 affichent un design plus compact et rond par rapport à leurs prédécesseurs. Nous pouvons voir des embouts en caoutchouc ainsi que des ouvertures pour les microphones. On pense que Sony apportera également un support audio haute résolution.





Images du Sony WF-1000XM4

Nous avons également des images du boîtier de charge qui montre un profil plus mince que le boîtier XM3 sortant. Le bas montre une valeur de sortie de charge de 5 V / 140 mA qui est légèrement supérieure à la valeur de 5 V / 120 mA du WF-1000XM3 et devrait se traduire par des vitesses de charge plus rapides.







Étui de chargement Sony WF-1000XM4

Une autre image divulguée montre également que les prétendus XM4 apporteront une charge sans fil. L’image provient du menu de configuration du Xperia 1 III qui détaille un étui de chargement identique utilisé pour le chargement sans fil.







Rendu de charge sans fil Sony WF-1000XM4 et liste FCC

La certification FCC qui l’accompagne mentionne également une date de disponibilité du 9 juin qui détaille la confidentialité à court terme. Cela signifie que le Sony WF-1000XM4 devrait être annoncé officiellement peu de temps après cette date.

