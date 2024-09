Sony vient de doubler le prix de Horizon : Zero Down sur PS4 suite à la révélation du remaster PS5

Sony a doublé le prix du jeu PlayStation 4 Horizon: Zero Dawn après la révélation de son remaster PS5.

Eurogamer j’ai remarqué l’augmentation des prix au Royaume-Uni (de 15,99 £ à 34,99 £) mais le prix a également augmenté aux États-Unis, passant de 19,99 $ à 39,99 $ sur le PlayStation Store.

Horizon: Zero Dawn est resté au même prix pendant des années dans le cadre de la collection PlayStation Hits, et d’autres entrées telles que God of War et The Last of Us Remastered sont restées au prix habituel de 19,99 $.

Horizon: Zero Dawn porte toujours la marque PlayStation Hits mais pas le prix PlayStation Hits.

Cette hausse de prix intervient quelques jours seulement après que Sony a annoncé une remasterisation du jeu vieux de sept ans lors de son State of Play de 2024, ainsi qu’un prix de mise à niveau de 9,99 $ pour ceux qui le possèdent déjà. Le jeu coûte par ailleurs 49,99 $, donc l’augmentation de prix vise essentiellement à empêcher les joueurs de l’acheter pour 19,99 $ sur PS4 et de payer 9,99 $ supplémentaires pour la mise à niveau.

Cette décision intervient après que Sony a retiré Horizon: Zero Dawn du catalogue de jeux supplémentaires du PlayStation Plus en mai. Le jeu de 2017 est donc passé de gratuit pour les abonnés à 19,99 $ et maintenant à 39,99 $ au cours des quatre derniers mois, ou 49,99 $ pour ceux qui veulent la meilleure version.

La version PS5 de Horizon: Zero Dawn arrive le 31 octobre avec 10 heures de dialogues réenregistrés et des améliorations visuelles.

Ryan Dinsdale est un journaliste indépendant d’IGN. Il parle de The Witcher toute la journée.