Sony vient de découvrir des couches supplémentaires de biais de teint sur Internet

Plus d’un an après Google a présenté le Échelle de teint de moine (MST) pour apprivoiser les préjugés sur Internet, les plateformes en ligne sont toujours inondées de préjugés liés à la couleur de la peau, selon nouvelle recherche par Sony AI.

Le MST, fruit d’une collaboration entre Google et le sociologue de Harvard Ellis Monkamélioré par rapport au six couleurs unidimensionnelles Échelle de Fitzpatrick et a tenté d’offrir une perception plus inclusive de la couleur de la peau à travers une gamme de dix couleurs standards. Mais l’échelle laisse encore beaucoup à gagner à désirer quand il s’agit de discrimination émanant des tons chair dont sont nourris la plupart des algorithmes d’IA.

Le nouveau de Sony document de recherche (pdf) souligne des niveaux supplémentaires de biais liés à la couleur apparente de la peau dans les ensembles de données et les modèles de vision par ordinateur, notant que les fiches techniques et les cartes modèles d’IA laissent encore beaucoup de place à la discrimination contre les groupes sous-représentés. La vision par ordinateur est un sous-ensemble de l’IA qui vise à permettre aux ordinateurs d’identifier et d’interpréter le monde qui les entoure dans des images et des vidéos.

Minimiser les algorithmes sans préjugés

L’étude a révélé que les échelles de couleurs de peau existantes affectent la manière dont l’IA classe les personnes et les émotions. Manipuler la couleur de la peau pour obtenir un teint plus clair ou une teinte de peau plus rouge, par exemple, augmente la probabilité que les individus non souriants soient considérés par l’IA comme souriants. À l’inverse, un teint plus foncé ou une teinte de peau plus jaune est plus susceptible d’amener l’IA à classer les individus souriants comme non souriants.

De tels classificateurs d’IA, selon l’étude, ont également tendance à prédire que les personnes à la peau plus claire sont plus féminines et que les personnes à la peau plus rouge sont plus souriantes. « Cela signifie qu’il y a beaucoup de biais qui ne sont pas réellement détectés », a déclaré Alice Xiang, responsable mondiale de l’éthique de l’IA chez Sony, dans le journal.

Cela signifie que le biais du modèle d’IA existe non seulement pour le teint, mais aussi pour la teinte de la peau. « Nous avons clairement constaté que les personnes ayant un teint rouge clair auront tendance à avoir de meilleures performances ou à être favorisées dans l’algorithme et que les personnes ayant une peau jaune foncé auront des performances inférieures », a déclaré William Thong, l’un des chercheurs en vision par ordinateur. scientifiques de Sony AI.

Les chercheurs pensent qu’en collectant des annotations sur les tons de peau, ils pourraient aider les développeurs d’IA à identifier les biais dans la reconnaissance faciale, le sous-titrage d’images, la détection de personnes, l’analyse d’images cutanées en dermatologie, la reconstruction de visages et même la détection de fausses informations – et à les éliminer.

Alors que Google est utilise déjà le MST dans ses produits, les résultats de recherche sur Google Images sont toujours classés selon des options claires à foncées, en ce qui concerne les 10 nuances de couleurs de l’échelle. Google Photos, en revanche, aurait photos mal étiquetées de noirs et généré des images stéréotypées.

Qu’est-ce que « l’angle de teinte » de Sony dans la classification des couleurs de peau ?

Pour aider à résoudre le problème, Sony introduit ce qu’il appelle « l’angle de teinte », une nouvelle dimension de la vision par ordinateur qui s’étend du rouge au jaune, plutôt que de classer la couleur de la peau en types comme c’est le cas avec l’échelle de Fitzpatrick.

Selon les chercheurs, cela implique une mesure multidimensionnelle de la couleur de la peau en quantifiant dans quelle mesure les ensembles de données d’images courants sont biaisés vers la couleur de la peau rouge clair et sous-représentent la couleur de la peau jaune foncé, et comment les modèles génératifs formés sur ces ensembles de données reproduisent des biais similaires. .

L’outil vise à fournir une échelle d’évaluation des normes de diversité des données existantes, à fournir la clé pour atténuer les biais de teint dans les ensembles de données et les modèles d’IA, et potentiellement à s’intégrer à de nouveaux projets d’IA pour permettre aux développeurs de surveiller la diversité des couleurs de peau pendant la collecte de données et dans représentation des groupes.

Les chercheurs affirment avoir été motivés par leurs expériences personnelles d’achat de produits cosmétiques, ainsi que par les travaux de la photographe brésilienne Angelica Dass qui illustre la diversité des couleurs de la peau humaine.

Dans son projet Humanae, Dass a pris des photos de 4 000 personnes à Londres et ont assorti leurs couleurs de peau aux Nuancier d’impression Pantone codifier un inventaire chromatique unique. « En utilisant cette échelle, je suis sûre que personne n’est ‘noir’ et absolument personne n’est ‘blanc' », a-t-elle déclaré. a déclaré à Newsweek.

Bien que Dass ne puisse pas dresser le portrait de tout le monde à des fins d’analyse, son travail, ainsi que celui de Google et de Sony, pourrait un jour s’avérer essentiel pour parvenir à un Internet inclusif.