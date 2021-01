Sony veut produire plus de consoles PlayStation 5 et cela signifie réduire la production PS4

Avec la Sony PlayStation 5 maintenant lancée dans la plupart des régions du monde (les précommandes en Inde commencent le 12 janvier), il semble que Sony ferme le rideau sur les consoles PlayStation 4 de la génération précédente. Certaines, sinon toutes les variantes et au moins au Japon, sinon toutes les régions. Selon un rapport récent, le major japonais de l’électronique a abandonné tous les modèles PlayStation 4 sauf un, y compris la PlayStation 4 Pro phare. Le rapport, publié sur un site Web japonais appelé GameWatch, indique que la plupart des modèles Sony PlayStation 4 Slim et tous les modèles PlayStation 4 Pro ont déjà été abandonnés par Sony, du moins au Japon.

Le rapport indique que le seul modèle PS4 qu’il continuera à fabriquer est la variante PS4 Slim Jet Black 500 Go. En outre, il indique que la couleur blanche du glacier populaire et la plus grande capacité de stockage de 1 To ne seront plus produites, du moins au Japon. Le rapport poursuit en disant que Sony Interactive Entertainment prévoit de réduire la production de la PlayStation 4 afin d’augmenter la production de la nouvelle console PlayStation 5, qui connaît une demande en constante augmentation dans un contexte de pénurie extrême d’unités. Lorsque le rapport GameWatch a fait surface, un pronostiqueur du nom de @Cheesemeister a publié une photo d’un rack PlayStation 4 dans un magasin japonais, qui disait: « » Chers clients: en raison de l’arrêt de la production par le fabricant, les produits suivants ne seront pas réapprovisionnés, »Énumérant en outre les produits comme PS4 Pro 500 Go Glacier White, PS4 1 To Jet Black, PS4 1 To Glacier White, PS4 2 To Jet Black et PS4 Pro 1 To Glacier white. Cela confirme en quelque sorte le développement, du moins dans la mesure où un magasin spécifique ne réapprovisionnera pas la plupart des modèles PS4.

« Chers clients: en raison de l’arrêt de la production par le fabricant, les produits suivants ne seront pas réapprovisionnés. » ・ PS4 500 Go Blanc Glacier ・ PS4 1 To Jet Black ・ PS4 1 To Glacier White ・ PS4 2 To Jet Black ・ PS4 Pro 1 To Glacier White pic.twitter.com/nub3lxcJGX – Cheesemeister (@ Cheesemeister3k) 3 janvier 2021

Bien qu’il n’y ait pas de mot officiel de Sony sur l’arrêt des consoles PlayStation 4 dans aucune région, il est supposé que cette décision aurait du sens afin de répondre à la demande massive de la PlayStation 5, qui a connu d’importantes pénuries de stock depuis son lancement. Jusqu’à présent, il semble que cette décision n’ait été annoncée qu’au Japon, et on ne sait pas si d’autres marchés suivront. Aux États-Unis, une telle décision aurait également du sens, car la PS4 Pro et l’édition numérique PS5 ont exactement le même prix de 399 $ (environ 29200 Rs).

Le rival de Sony, Microsoft, a également fait une démarche similaire avec les dernières consoles Xbox, la société ayant interrompu sa génération précédente Xbox One X et Xbox One S Digital Edition avant le lancement des consoles Xbox Series X | S.

Sony devrait lancer la PlayStation 5 en Inde le mois prochain, le 2 février, avec les précommandes pour les consoles de nouvelle génération à partir du 12 janvier. La PS5 est au prix de Rs 39 990 pour l’édition numérique en Inde, tandis que la console PS5 avec un lecteur de disque coûte Rs 49 990 dans le pays.