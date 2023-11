Sony Ventures consacre 10 millions de dollars à investir dans les startups africaines du divertissement

“/>

Le groupe Sony a annoncé aujourd’hui la création du Sony Innovation Fund : Africa (SIF : AF), un programme qui soutiendra la croissance des entreprises de divertissement en Afrique. À juste titre, le conglomérat multinational de Tokyo, par l’intermédiaire de Sony Ventures Corporation (SVC), a réservé 10 millions de dollars aux startups en démarrage dans les domaines des jeux, de la musique, des films et de la distribution de contenu.

La dernière initiative de Sony Ventures visant à soutenir les entreprises technologiques sur tous les marchés et sur toutes les scènes est ce fonds axé sur les startups africaines du divertissement. L’année dernière, SVC a finalisé la première clôture du Sony Innovation Fund 3 d’un montant de 215 millions de dollars pour soutenir toutes les étapes des entreprises technologiques émergentes. La filiale gère toutes les activités d’investissement en capital-risque de Sony via SIF3, Sony Innovation Fund (SIF) ; Sony Innovation Growth Fund par IGV, une coentreprise avec Daiwa Capital Holdings ; et Fonds d’innovation Sony : Environnement.

La branche capital-risque du géant japonais de la technologie a réalisé plus de 100 investissements dans des entreprises destinées aux consommateurs et aux entreprises dans divers secteurs tels que le divertissement, la robotique, l’IA, la mobilité, la technologie financière, la santé, la logistique et le SaaS à partir de tous ces fonds.

En Afrique, la fintech reste le secteur le plus financé, attirant près de la moitié du capital-risque entrant sur le continent l’année dernière. Et si d’autres secteurs comme la logistique, la santé ou la mobilité figurent en tête des priorités des investisseurs locaux et internationaux férus de technologie africaine, c’est dans le divertissement, souvent négligé, que Sony Ventures choisit de se lancer pour sa première incursion en Afrique.

Gén. TsuchikawaPDG de Sony Ventures, a déclaré à TechCrunch que bien que le géant japonais ait créé le Sony Innovation Fund en 2016 pour investir dans des entreprises dans divers domaines d’activité, il reste une entreprise de divertissement et de technologie créative dont la mission est de remplir le monde de sentiment grâce au pouvoir de créativité et technologie.

« Le domaine du divertissement est un domaine d’intérêt clé pour le Sony Innovation Fund depuis le début et continuera de l’être. L’Afrique, en particulier, compte une communauté dynamique de créateurs et d’entrepreneurs cherchant à inventer de nouvelles façons d’améliorer les expériences de divertissement du public, ce qui a poussé Sony à créer SIF : AF », a-t-il ajouté.

Le fonds de Sony axé sur l’Afrique servira de coup de pouce indispensable aux startups de technologies de divertissement du continent, qui ont eu du mal à recevoir un capital-risque constant au fil des ans. Selon Partech Afriqueen 2022, ces startups ont reçu 42 millions de dollars, ce qui représente 0,9 % du total des investissements en capital-risque en Afrique, malgré l’énorme potentiel à débloquer dans les jeux, la musique, les films et la distribution de contenus, des domaines critiques de l’industrie qui tiennent particulièrement à Sony.

Prenez les jeux, par exemple. Par données Selon les fournisseurs de données sur le marché des jeux Newzoo et Carry1st, un éditeur sud-africain de jeux et de contenu numérique, le marché des jeux en Afrique subsaharienne devrait dépasser le milliard de dollars d’ici 2024.

De même, les abonnements à la vidéo à la demande en Afrique devraient atteindre 13,7 millions en 2027contre 4,89 millions fin 2021, avec des revenus triplant par rapport à 623 millions de dollars en 2021 à 2 milliards de dollars en 2027. Netflix, qui a annoncé en avril dernier avoir investi 160 millions d’euros dans la production de contenus cinématographiques en Afrique depuis 2016, et Amazon Prime sont confrontés à la concurrence d’autres plateformes de streaming adaptées aux publics africains telles que Showmax, Canal+, Disney+ et ROK en 2027. le course pour conquérir des parts de marché sur le marché du streaming vidéo. D’un autre côté, l’industrie musicale est soutenue par la diffusion généralisée de genres indigènes tels que les Afrobeats et s’est développée au point d’attirer des maisons de disques mondiales pour recruter ses artistes locaux.

« Nous explorons des investissements dans ces domaines parce que nous voyons un grand potentiel et une créativité passionnante de la part des créateurs, des entrepreneurs et des équipes en Afrique, et nous voulons soutenir cela. Il y a également une adoption croissante de la technologie dans ces domaines, ce qui nous passionne », a commenté Tsuchikawa.

« Étant donné que le groupe d’entreprises de divertissement de Sony explore et soutient de jeunes créateurs talentueux en Afrique, ce fonds tentera également de soutenir ces créateurs et la croissance du secteur du divertissement en Afrique de diverses manières, notamment en fournissant des technologies, en collaborant avec les créateurs, en matière de propriété intellectuelle et de contenus. , le support marketing et d’autres éléments auxquels Sony peut contribuer.

Tsuchikawa a déclaré qu’en plus de la stratégie d’investissement d’amorçage et de démarrage du fonds, il proposera des investissements de suivi aux sociétés de son portefeuille. Il n’y a pas de délai fixe pour déployer les 10 millions de dollars ni de nombre défini de startups dans lesquelles le fonds envisage d’investir ; cependant, le Sony Innovation Fund: Africa s’attend à ce que le montant des billets varie entre 250 000 et 1 million de dollars. “Nous avons initié une due diligence sur quelques startups, mais je ne peux pas partager de détails pour le moment”, a répondu Tsuchikawa lorsqu’on lui a demandé si Sony Innovation Fund: Africa avait déjà réalisé des investissements et si certaines startups étaient sur son radar. “Nous prévoyons de commencer notre travail avec l’Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria et le Ghana, mais il existe une possibilité d’élargir la portée du projet à l’avenir.”

Sony Ventures dispose d’un bureau sur tous les marchés où elle a investi via ses fonds : Japon, Inde, Israël, Europe et États-Unis. Dans le cas de l’Afrique, l’approche sera moins directe. Selon Tsuchikawa, le fonds sera dans un premier temps soutenu par l’équipe Sony Ventures en Europe ; cependant, la société s’efforce actuellement d’embaucher un membre à temps plein sur le continent qui pourra assumer la fonction de recherche de capital-risque.

Comme pour la plupart des structures de capital-risque d’entreprise, Sony Innovation Fund, au fil des années, a soutenu la croissance des sociétés de son portefeuille en offrant des opportunités de collaboration, allant de la fourniture de technologies appartenant à Sony au développement conjoint et aux alliances commerciales. Environ 40 % des sociétés du portefeuille du Sony Innovation Funds ont établi un partenariat stratégique avec Sony. De même, Tsuchikawa a déclaré que le fonds favoriserait la possibilité pour les sociétés africaines de son portefeuille de collaborer avec le groupe d’activités de divertissement du groupe Sony en fonction du stade et du calendrier de l’activité, en les connectant à son vaste réseau de ressources, d’expertise technique et de connaissances du secteur.

Parallèlement, Sony a conclu un accord de collaboration avec la Société financière internationale (IFC), la plus grande institution mondiale de développement axée sur le secteur privé qui investit activement dans les marchés émergents, notamment l’Afrique. En plus de l’investissement financier, cette collaboration soutiendra la croissance de l’industrie africaine du divertissement en tirant parti des atouts des deux parties, selon Toshimoto Mitomo, vice-président exécutif de Sony Group Corporation.

« Le groupe Sony encourage les technologies et les startups de nouvelle génération et promeut l’innovation ouverte à travers ses activités de capital-risque d’entreprise. Grâce aux activités du Sony Innovation Fund : Africa, nous espérons accélérer la croissance de l’industrie africaine du divertissement et contribuer au progrès et au développement de la région en offrant des opportunités de collaboration avec les entreprises de divertissement au sein du groupe », a ajouté Mitomo.