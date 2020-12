KUALA LUMPUR: Sony Corp fermera une usine en Malaisie l’année prochaine pour consolider ses opérations dans son autre usine de l’État pour plus d’efficacité, a annoncé samedi le géant japonais de l’électronique.

La société a déclaré à Reuters dans un e-mail à Reuters qu’elle prend toujours en compte les conditions du marché, le potentiel de croissance de l’entreprise et d’autres facteurs, dans le cadre d’un examen continu de ses investissements et de ses opérations commerciales.

«Dans le cadre de cet examen, Sony consolidera ses activités de fabrication en transférant ses activités de Penang à Selangor, afin d’améliorer encore l’efficacité opérationnelle», a déclaré Ric Ong, directeur de la division des ressources humaines de Penang.

Les opérations de l’usine se termineront le 30 septembre et seront fermées d’ici la fin de mars 2022, affectant environ 3600 employés à Penang.

Certains des employés de Penang seront transférés dans l’autre usine, a déclaré jeudi le président du commerce de Penang, Abdul Halim Hussain, au portail d’information local FMT.

Penang, dans le nord de la Malaisie péninsulaire, est depuis des décennies un centre de fabrication pour de nombreuses marques étrangères d’électricité et d’électronique, notamment Intel Corp, Panasonic Corp et Dell Technologies Inc.

Sony a commencé ses activités en Malaisie en octobre 1973, commercialisant, vendant et assurant l’entretien des produits électroniques grand public, ainsi que des produits et solutions de diffusion et professionnels, indique son site Web.

L’usine de Penang produit principalement de l’audio domestique, un Walkman réseau, des écouteurs et des batteries, tandis que l’usine de Selangor près de la capitale Kuala Lumpur fabrique des téléviseurs LCD, des lecteurs Blu-ray et d’autres composants clés.