Sony US liste le Xperia 1 III à 1 300 $

Le smartphone Sony Xperia 1 III a été annoncé il y a plus de deux mois, avec des promesses de lancement « au début de cet été ». La division Sony aux États-Unis a finalement répertorié le téléphone avec une date de pré-commande du 1er juillet. Le prix sera de 1 299,99 $, ce qui est à peu près le même dans le monde entier, y compris la Russie et la Chine.

Le Xperia 1 III est le premier smartphone au monde doté d’un écran OLED 4K 120 Hz. Il propose également une ouverture de téléobjectif variable, des objectifs ZEISS avec revêtement T* sur les trois tireurs de 12 MP et un enregistrement 4K à 120 ips.

Sony a peut-être développé le nouveau smartphone comme le téléphone appareil photo ultime. Pourtant, il a aussi beaucoup sous le capot – un chipset Snapdragon 888, 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, bien sûr, LPDDR5 + UFS 3.1 pour des vitesses d’écriture et de lecture les plus rapides tout en prenant des vidéos.

Sony US propose le Xperia 1 III en pré-commande via B&H et d’autres détaillants, mais n’a pas encore révélé la date d’expédition réelle. Une autre grande inconnue est la disponibilité du petit frère, le Xperia 5 III – nous n’avons aucune information sur son arrivée, mais j’espère qu’il suivra.

