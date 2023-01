Sony TV clarifie l’épisode “Crime Patrol” similaire à l’affaire Shraddha Walkar

Après avoir fait face à un contrecoup massif lors d’un récent épisode de “Crime Patrol” qui dépeignait une histoire similaire à celle de l’affaire Sharddha Walkar, Sony TV a publié une déclaration niant tout lien avec l’affaire.

Sony TV a publié une déclaration via son identifiant Twitter @SonyLiv et a écrit que ledit épisode était une “œuvre de fiction” et que l’épisode était basé sur un incident remontant à 2011.

“Certains téléspectateurs ont commenté sur les réseaux sociaux un épisode récent de “Crime Patrol” sur SET ressemblant à un incident récent rapporté dans les médias. Nous souhaitons préciser que bien que l’épisode soit une œuvre de fiction, il est basé sur certains événements qui se sont produits en 2011 et non lié à un cas récent.”

Ils ont en outre écrit: “Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour nous assurer que notre contenu respecte les normes de diffusion établies par les organismes de réglementation. Cependant, dans ce cas, respectant les sentiments exprimés par nos téléspectateurs, nous avons interrompu la diffusion de l’épisode. Si la télédiffusion a blesser les sentiments de l’un de nos téléspectateurs, nous souhaitons exprimer nos sincères regrets.”

Les créateurs de l’émission ont récemment diffusé un épisode dans lequel les gens ont remarqué une forte ressemblance dans le scénario avec l’affaire du meurtre de Shraddha Walkar. Mais les choses sont devenues un peu controversées sur le fait que les créateurs ont changé la religion des principaux protagonistes – ils ont montré la fille comme une fille chrétienne tandis que le garçon accusé de l’avoir coupée en morceaux était montré comme un garçon hindou (Mihir).

Les internautes ont alors appelé au boycott de la chaîne.

Parlant du cas de Shraddha Walkar, la prochaine date d’audience est le 6 janvier 2023. La dernière audience a eu lieu le 23 décembre 2022. Aaftab Poonawalla a été accusé d’avoir étranglé à mort sa partenaire Shraddha et d’avoir découpé son corps en 35 morceaux. Il aurait également conservé les parties du corps hachées dans un réfrigérateur avant de les jeter dans les zones boisées de Delhi et de Gurugram.

La police avait déclaré plus tôt qu’Aaftab, qui avait avoué avoir tué Shraddha et coupé son corps en 35 morceaux, donnait des réponses trompeuses aux questions.