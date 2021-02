Sony travaille sur un casque et un contrôleur VR nouvelle génération pour PS5

Sony a commencé le développement de son système VR de nouvelle génération pour la PlayStation 5 et le SVP Hideaki Nishino a partagé quelques détails à ce sujet sur le blog PlayStation.

Le prochain casque PS VR apportera une résolution plus élevée, un champ de vision plus large, un meilleur suivi et une meilleure entrée et se connectera à la PS5 via un seul cordon.

Sony taquine un nouveau contrôleur VR, qui intégrera certaines des fonctionnalités du nouveau contrôleur sans fil DualSense, et bien qu’il n’entre pas dans les détails sur les fonctionnalités, Sony dit que le contrôleur se concentrera sur une excellente ergonomie.

Malheureusement, le système VR de nouvelle génération ne viendra pas sur la PS5 en 2021. Sony devrait bientôt commencer à publier des kits de développement aux développeurs et partagera probablement plus de teasers de son prochain PS VR tout au long de l’année.

