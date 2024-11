Sony travaillait sur la PS5 Pro avant même le lancement de la PS5 : « Nous concevons tout en ayant 1 en tête »

Sony travaillait sur le PS5 Pro avant même le lancement de la PS5, puisque la société conçoit « tout » tout en étant « en avance dans notre esprit », a révélé Hideaki Nishino, PDG du Platform Business Group de Sony Interactive Entertainment.

Cela vient d’un nouvelle interview avec Variety aux côtés du PDG du Studio Business Group de SIE, Hermen Hulst. Nishino affirme que la société « a beaucoup appris » de la PS4 Pro de la génération précédente de consoles et a constaté qu' »en plus de la PS4, 20 % des clients ont également acheté la PS4 Pro ». Bien qu’« il y ait eu une discussion sur la question de savoir si nous voulions faire un autre Pro ou non » pour la PS5, la société a finalement commencé à y travailler comme « un autre projet de cinq ans » avant le lancement effectif de la PS5 de base.

Selon Nishino, la « chose principale » qui a motivé cette décision était « qu’il existe des technologies que nous pouvons développer dans trois ou cinq ans », surtout maintenant que « l’innovation et le progrès technologique » se produisent plus rapidement, même si le PDG ne le fait pas. Je ne vois pas la PlayStation proposer des mises à jour matérielles annuelles, comme celles des téléphones. En fin de compte, ce que Nishino réitère, c’est que SIE a constamment les yeux tournés vers l’avenir et sait toujours où il va ensuite à un moment donné.

« Nous concevons tout en ayant une idée en tête. Ce n’est pas comme si nous faisions simplement une prochaine étape et que nous ne connaissions pas les deux étapes à venir », explique-t-il. « Ce n’est pas notre façon de travailler, car nous devons nous assurer que le cycle générationnel de 10 ans continue également. »

Quoi qu’il en soit, le frère gonflé à bloc de la PS5 est presque à nos portes, puisqu’il devrait être lancé la semaine prochaine, le 7 novembre. prix énorme a fait tourner beaucoup de têtes lors de sa première révélation, il reste donc à voir quel sera son succès, mais avec les promesses d’un rendu plus rapide et d’une technologie de mise à l’échelle basée sur l’IA pour des visuels plus fluides, il ne fait aucun doute qu’il y aura beaucoup de des gens avides de la meilleure expérience PlayStation possible qui n’attendent que de s’y plonger.

N’oubliez pas de consulter notre comparaison des Spécifications PS5 vs PS5 Pro pour voir comment les deux consoles correspondent.